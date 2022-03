Horizon Forbidden West: Aloy ha i capezzoli, la scoperta eccita i fan

Sta destando grande scalpore la scoperta fatta dallo youtuber Axel Sparda (il video che pubblichiamo è dello youtuber Kikibolbe perché il primo è stato bloccato da Sony) in Horizon Forbidden West: Aloy, la protagonista, ha i capezzoli modellati, anche molto bene, a dirla tutta. Naturalmente non è possibile vederli mentre si gioca, ma solo utilizzando la modalità fotografica e zoomando sul busto del personaggio, tanto da far sparire alcune texture.

La scoperta ha eccitato tantissimo i fan, che si sono chiesti come mai Guerrilla Games abbia dedicato risorse per modellare un dettaglio che si suppone nessuno avrebbe dovuto vedere. La notizia deve aver colto di sorpresa anche Sony, che ha bloccato il video adducendo come motivazione una violazione di copyright, quando in realtà è probabile che l'obiettivo fosse semplicemente quello di provare a nascondere la scoperta, censurandola, anche perché di video di Horizon Forbidden West su YouTube ce ne sono ormai a migliaia e non avrebbe molto senso reclamare il copyright solo di quello, che mostra pochissimo (relativamente) del gioco in sé.

Molti temono che Guerrilla potrebbe presto lanciare una patch del gioco per rimuovere i capezzoli galeotti. Ma perché includerli? Probabilmente chi ha realizzato il modello di Aloy ha voluto scolpirlo per intero. Del resto è uno dei più dettagliati che siano mai stati realizzati, quindi ha senso, come atto d'amore, renderlo anatomicamente ineccepibile.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PS4 e PS5. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione.