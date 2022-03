Steam Deck, problemi di drifting? Spuntano un paio di segnalazioni

Steam Deck potrebbe soffrire di problemi di drifting relativi agli stick analogici, o quantomeno è ciò che viene mostrato in un paio di segnalazioni spuntate nelle ultime ore su Reddit.

Uno dei prodotti più venduti su Steam, nonostante sia esaurito da mesi, Steam Deck è stato accolto con grandissimo entusiasmo da parte della stampa internazionale, vedi ad esempio la recensione molto positiva di Digital Foundry.

Le voci relative al possibile drifting stanno dunque cominciando a preoccupare gli utenti, in particolare quelli che già possiedono l'handheld prodotto da Valve e temono che il fenomeno possa presentarsi anche sui loro dispositivi. Per il momento esiste una soluzione quantomeno parziale al problema, nel senso che è possibile ricalibrare gli stick analogici per regolare la zona morta ed evitare dunque che puntino costantemente verso una direzione.

Parliamo tuttavia di un rimedio temporaneo e limitante rispetto alla precisione e alla reattività dei controlli, dunque l'auspicio è che Steam metta in campo un servizio di assistenza adeguato per far fronte a tale situazione.