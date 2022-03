Shadow Warrior 3: il trailer di lancio è un meta trailer

Niente formalismi nel trailer di lancio di Shadow Warrior 3, che si presenta come un vero e proprio meta trailer, in cui il protagonista Lo Wang... edita il suo stesso trailer, perché gli sviluppatori non hanno voglia di farlo (ovviamente). Quindi accadono cose meravigliose, che non vi raccontiamo per non rovinarvi la sorpresa. L'unica cosa che vi diciamo è che vale davvero la pena di vederlo.

Visto che stiamo qui e che Lo Wang ce lo permette, vi ricordiamo anche che il gioco è disponibile da oggi per PC, PS4 e Xbox One. Volendo potete giocarlo in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S, oppure attendere le versioni native, non annunciate ma probabili.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Shadow Warrior 3, in cui abbiamo scritto:

Shadow Warrior 3 cambia direzione rispetto al secondo capitolo, puntando su di un'esperienza molto frenetica e spettacolare ma piuttosto lineare, che si completa abbastanza in fretta e non lascia grandi sensazioni, più che altro perché ogni singola idea presente nel gioco la si è già vista da qualche altra parte. Chi sperava in un'evoluzione delle meccaniche viste in Shadow Warrior 2 rimarrà insomma deluso, mentre gli appassionati di sparatutto tradizionali potrebbero apprezzare la nuova avventura di Lo Wang pur nella sua assoluta innocuità: il risultato finale è piacevole, ma ci aspettavamo molto di più.