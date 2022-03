Elex 2: il trailer di lancio è a ritmo di metal, il gioco è disponibile

Elex 2 è disponibile, come ci svela il classico trailer di lancio che mostra numerose sequenze di gameplay, accompagnate da una colonna sonora metal davvero incisiva. C'è da dire che riporta anche diverse anticipazioni non da poco, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo. Non che la storia sia il fulcro della nuova fatica di Piranha Bytes, ma in questi tempi decadenti qualcuno potrebbe essere sensibile anche alla minima sorpresa rovinata.

Per il resto il filmato mostra moltissimo gameplay, legato in particolare alle capacità e alla progressione del protagonista Jax, che viene mostrato in diverse build, tanto per far capire la libertà di sviluppo del personaggio che viene concessa al giocatore. In effetti è davvero molta, come abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione di Elex 2, in cui abbiamo commentato:

Elex 2 ha tutti i pregi e i difetti dei giochi di Piranha Bytes: vasto, curatissimo nella progressione del personaggio, che lascia al giocatore un'ampia libertà di scelta e con un mondo costruito davvero molto bene, paga un po' alcuni problemi tecnici, un'intelligenza artificiale dei nemici non proprio al top e un lato narrativo abbastanza scialbo. Per certi aspetti è sublime, per altri mostra alcuni difetti storici su cui più di qualcuno potrebbe non voler passare sopra. Rischiate di adorarlo e di giocarci per ore e ore, ma anche di odiarlo per la sua rozzezza di fondo. A noi è piaciuto molto e abbiamo deciso di premiarlo, ma attenti alla sua doppia natura.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elex 2 è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.