Elex 2, la recensione del gioco che segna il ritorno di Piranha Bytes

Sono passati molti anni dalla fine della guerra contro gli ibridi e Jax, l'eroe del primo episodio, si è ritirato a vivere come una specie di eremita. Purtroppo una nuova minaccia incombe dal cielo... e finisce proprio sopra la sua casa (quando si dice la fortuna). Ritrovatosi improvvisamente senza un tetto sulla testa, senza l'equipaggiamento accumulato nelle sue precedenti avventure e braccato da delle strane creature, gli skyhand, che oltretutto lo hanno anche contaminato, il nostro eroe deve per prima cosa trovare un rifugio, quindi iniziare il suo lungo viaggio per il mondo di Magalan, alla ricerca di alleati per combattere la nuova minaccia, in una lunga corsa contro il tempo e contro le creature che faranno di tutto per fargli la pelle.

Jax non è più il personaggio conosciuto alla fine del primo episodio. Gli anni di solitudine lo hanno indebolito, riportandolo al primo livello (per dirla in termini di gioco). La differenza rispetto agli inizi della precedente avventura è che ora ha un nome da spendere, ossia molti lo ricordano come l'eroe che ha salvato il mondo, il che non è poco quando si va in giro a chiedere aiuto praticamente a tutti. Purtroppo, per il resto c'è poco da fare: bisogna ripartire da zero. Quindi bisogna accumulare esperienza per distribuire punti sui vari attributi: forza, destrezza, costituzione, intelligenza e acume, che vanno a influenzare l'equipaggiamento utilizzabile, i dialoghi e le abilità. Queste ultime, come avviene praticamente in tutti i giochi di Piranha Bytes, si possono apprendere solo dai vari insegnanti sparsi Magalan tutti decisamente costosi.

Altro marchio tipico di Piranha Bytes è la mancanza di classi vere e proprie. La specializzazione di Jax viene infatti decisa dagli attributi e dalle abilità sviluppate, nonché dalla fazione scelta. Queste ultime danno accesso ad abilità avanzate ed equipaggiamento specifico, oltre che a delle missioni speciali. Volendo si può decidere di rimanere indipendenti, ma unirsi a una delle fazioni dà indubbiamente dei vantaggi e per certi versi rende più interessante il gioco, oltre a facilitarlo nelle fasi finali. In tutto, Magalan è popolata da cinque fazioni , che vivono in stretto contatto tra di loro, tanto da avere rapporti economici e commerciali: i Berserker, cui appartiene Caja, l'ex compagna di Jax con cui ha avuto un figlio, che sono sostanzialmente dei maghi guerrieri stile fantasy; le Albe, la fazione d'origine di Jax, che ha imparato a sfruttare l'Elex come nessun'altra per potenziare il suo equipaggiamento e per sbloccare i poteri della mente; i Morkons, dei guerrieri che invocano l'aiuto di un dio brutale per diventare più forti in combattimento e che hanno vissuto sottoterra, in un dedalo di tunnel, praticamente da quando il meteorite ha colpito Magalan; i Fuorilegge, ancora attivi nonostante siano stati sopraffatti dai Berserker, vivono creando droghe che li potenziano in ogni aspetto; infine i Chierici, una fazione religiosa ed ultra tecnologica, che utilizza l'Elex per potenziare le sue macchine da guerra.

Progressione e mondo aperto

Elex 2 ha anche dei paesaggi interessanti

Se non lo avete ancora capito, Elex 2 è un gioco di ruolo d'azione a mondo aperto, in cui bisogna sudarsi ogni cosa, soprattutto all'inizio. Detto senza mezzi termini, è il classico gioco di Piranha Bytes, con la curva della difficoltà che parte ripidissima per poi diventare più dolce verso la seconda metà del gioco. È così dai tempi di Gothic e per chi segue con assiduità le opere dello studio tedesco, questo tipo di strutturazione dell'esperienza è soltanto una delle sue firme. Semplicemente, ama far sudare il giocatore per diverse ore, per poi dargli la soddisfazione di poter ripercorrere i suoi passi risolvendo tutto ciò che aveva lasciato in sospeso e affrontare alla pari quei nemici che prima sembravano imbattibili, garantendogli oltretutto una sempre maggiore libertà di esplorazione e movimento.

Qualcuno potrà trovare l'inizio un po' troppo brutale, quasi da survival, ma di solito è proprio questo che chiedono i giocatori che hanno amato i Gothic, i Risen e il primo Elex: vogliono decodificare passo dopo passo il mondo di gioco, per poi dominarlo con l'esperienza e con l'acquisita potenza. Vogliono assaporarlo lentamente, esserne addirittura schiacciati, per poi provare la gioia di riuscire a superare la sfida proposta da scontri di difficoltà sempre crescente e missioni che consentono di scoprire sempre più segreti di una mappa che può riservare sorprese dietro a ogni angolo. Certo, il senso di spaesamento provato da alcuni può essere comprensibile, così come lo sono le critiche a una certa rozzezza di fondo degli elementi accessori, ma in generale chi si approccerà a Elex 2 consapevole della sua filosofia, difficilmente avrà da recriminare sulla progressione. Del resto l'ispirazione è quella dei giochi di ruolo classici, da cui Piranha Bytes non ha mai voluto distaccarsi completamente.

Così all'inizio Jax rischia di prendere schiaffi un po' da chiunque. L'esplorazione è lenta, perché bisogna fare bene attenzione a dove si va, cercando di non finire tra le braccia di qualche troll vagabondo, di qualche ciclope particolarmente nervoso, o anche solo di un raptor a caccia di cibo.

L'equipaggiamento iniziale basta solo per abbattere qualche topo gigante o qualche zanzara mutante. Per gli avversari più pericolosi non basteranno un tubo metallico o un arco di fortuna, ma bisognerà magari imparare a maneggiare un fucile all'Elex o un grosso martello da guerra. Il problema è che ogni arma ha dei prerequisiti precisi in termini di attributi per poter essere utilizzata, quindi l'equipaggiamento finisce per seguire passo passo la progressione del personaggio, che va scelta anche in base al tipo di arma che si vuole utilizzare. Ad esempio le armi pesanti sono legate a forza e costituzione, gli archi a forza e destrezza e così via. Capirete quindi che le scelte relative alla crescita di Jax non sono banali e vanno a influenzare molti sistemi diversi, creando un senso di appagamento non indifferente quando finalmente si iniziano a vedere i primi risultati.

Il mondo di gioco in sé è un grosso patchwork di biomi, ognuno legato a una fazione specifica. Come sempre Piranha Bytes è riuscita a creare una mappa aspra e molto varia, costruita sia in senso orizzontale, sia verticale, fatta di zone innevate, montagne scoscese, laboratori in rovina, edifici posti su impervi costoni di roccia, fortezze inespugnabili e quant'altro.

La trama principale è abbastanza scialba

Il ritorno del jetpack garantisce la possibilità di esplorare i vari ambienti praticamente in ogni direzione, soprattutto dopo averlo migliorato così da avere prestazioni superiori in termini di autonomia e resistenza. Proprio il jetpack diventa il più prezioso degli alleati nella seconda metà del gioco, quando si comincia a poter andare un po' ovunque senza il rischio di essere falcidiati in un attimo. Inoltre dà un profondo senso di libertà, difficilmente sperimentabile in altri open world, cui contribuisce la costruzione della mappa, piena com'è di piccoli segreti tutti da scoprire e di cose da fare, tra oggetti speciali, aree nascoste e piccoli inserti narrativi, a volte completamente inattesi, posti in luoghi impensabili. Nella sostanza, Magalan è un luogo denso che invita il giocatore a esplorare il più possibile, evitando scorciatoie come i troppi segnaposto che caratterizzano gli open world moderni. Come dovreste aver capito, da questo punto di vista la visione di Piranha Bytes è sempre la stessa e ruota ancora intorno ai principi applicati per la prima volta in Gothic.