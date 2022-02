PlayStation Now, marzo 2022: ecco i giochi PS4 per gli abbonati

Sony ha annunciato l'aggiornamento PlayStation Now di marzo 2022 e dunque i giochi PS4 che saranno disponibili in streaming o in locale per gli abbonati al servizio su PS5, PS4 e PC.

PlayStation Now, i giochi di marzo 2022



Shadow Warrior 3

Crysis Remastered

Relicta

Chicken Police - Paint It Red!

Protagonista proprio oggi di una recensione, Shadow Warrior 3 è il nuovo capitolo della serie sparatutto sviluppata da Flying Wild Hog, che segna un ritorno alle origini per il franchise dopo le sperimentazioni non lineari e cooperative del secondo episodio.

Crysis Remastered (recensione) è invece la versione rimasterizzata del celebre sparatutto targato Crytek, che ci vedrà affrontare un intero esercito su di un'isola sperduta, equipaggiati con una potente nanotuta e con un ampio arsenale di armi differenti.

Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrai combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l'aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la tua mente scientifica è l'unica cosa che potrà mantenere tua figlia in vita.

Infine, Chicken Police - Paint It Red! è una visual novel che racconta la storia di Sonny Feartherland e Marty MacChicken, un tempo formidabili detective e ora caduti un po' in disgrazia ma assolutamente determinati a rifarsi un nome portando a termine un nuovo, difficile caso.