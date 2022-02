Square Enix e The Sandbox collaborano per portare Dungeon Siege nel metaverso

Il metaverso e le blockchain sono due dei termini più di moda in queste settimane. Per questo motivo non stupisce che anche i grandi produttori di videogiochi siano interessati a esplorare questi due mondi. Uno dei primi a compiere un passo è Square Enix, il publisher di Final Fantasy e Tomb Raider, che ha scelto The Sandbox per entrare nel metaverso. Lo farà con Dungeon Siege, forse non la sua serie più famosa... ma da qualche parte bisognerà pure iniziare.

La collaborazione si attuerà in due modalità: anzitutto verrà attivata una LAND (ovvero un terreno virtuale contenuto all'interno dell'universo di The Sandbox) a tema Dungeon Siege. Al suo interno i giocatori potranno sperimentare esperienze RPG e imparare le migliori strategie per costruire avventure basate sull'IP. La seconda consentirà agli stessi utenti di usare personaggi e oggetti in voxel all'interno delle proprie esperienze realizzate in The Sandbox grazie all'utilizzo degli strumenti VoxEdit e Game Maker.

Il tutto, probabilmente, a partire dal 3 marzo 2022, giorno in cui inizierà la Alpha Season 2 di The Sandbox, ovvero la seconda fase di prova del gioco.

Dungeon Siege è un vacchia serie di giochi di ruolo che si svolge nel regno medievale di Ehb. La serie, che nel gioco capostipite seguiva un giovane contadino e i suoi compagni nel loro viaggio per difendersi dall'aggressione di un invasore, ha ispirato molteplici sequel che hanno venduto complessivamente oltre 1,7 milioni di copie. Ubisoft aveva scelto i Rabbids per intrecciare una collaborazione con The Sandbox.

"Dungeon Siege si è proposto sempre l'intento d'ispirare un senso d'avventura negli appassionati ed entrare nel metaverso di The Sandbox apre inedite ed entusiasmanti possibilità per i giocatori di plasmare le proprie avventure", dice Hideaki Uehara, direttore del business development di Square Enix. "Siamo felici ed eccitati di vedere il nostro brand prendere vita in The Sandbox grazie all'ispirazione e alla creatività dei fan di RPG".

Un'esperienza di The Sandbox

"La categoria dei giochi di ruolo è una delle più popolari e dinamiche di The Sandbox, per questo l'ingresso di Dungeon Siege nel metaverso è un'occasione straordinaria per la nostra comunità", dice Sebastien Borgeg, COO e cofondatore di The Sandbox. "Attraverso l'esperienza di Dungeon Siege sulla proprietà di Square Enix, i giocatori saranno in grado di affrontare un'avventura unica che li divertirà e preparerà a creare le proprie quest originali ispirati dai giochi della serie, portando così nel futuro il franchise. Questa creatività circolare è l'ingrediente principale di The Sandbox".

La partnership con Square Enix si unisce a oltre 200 già annunciate, tra cui quelle con Adidas, Warner Music Group, Gucci Vault, Ubisoft, The Rabbids, The Walking Dead, Snoop Dogg, Deadmau5, Steve Aoki, Richie Hawtin, The Smurfs, Care Bears, Atari, ZEPETO e CryptoKitties.