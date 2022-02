Guild Wars 2: End of Dragons disponibile da oggi, trailer di lancio

Guild Wars 2: End of Dragons è disponibile a partire da oggi su PC, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da ArenaNet.

A qualche giorno di distanza dall'ultimo trailer del gameplay, Guild Wars 2: End of Dragons fa dunque il proprio debutto ufficiale, forte di una serie di importanti novità che puntano a rinnovare la celebre esperienza MMORPG.

L'espansione ci condurrà nel misterioso continente di Cantha, rimasto isolato per secoli dal resto di Tyria ma che ora corre un grave pericolo: il nostro compito sarà quello di combattere per la salvaguardia di questo territorio, collaborando in maniera inedita con i nostri amici.

"End of Dragons rappresenta l'espressione di anni di passione, talento e creatività da parte di ArenaNet e NCSOFT", ha dichiarato Amy Liu, executive producer di Guild Wars 2, nel celebrare il lancio del pacchetto.

"Sono passati 16 anni da quando i giocatori hanno potuto esplorare per la prima volta Cantha, e siamo davvero entusiasti di poter tornare in questo luogo insieme alla community per raccontare il prossimo capitolo di questa storia."