Guild Wars 2: End of Dragons, trailer del gameplay e data di uscita

Guild Wars 2: End of Dragons ha una data di uscita ufficiale: la terza espansione dell'MMORPG sviluppato da ArenaNet sarà disponibile a partire dal 28 febbraio, ed è arrivato anche un trailer del gameplay.

Sebbene il team di sviluppo stia lavorando a un nuovo titolo action fantasy, gli aggiornamenti di Guild Wars 2 non si fermano ed End of Dragons promette di condurci in un nuovo scenario, il misterioso continente di Cantha.

Si tratta di una regione che è rimasta avvolta nel mistero per oltre duecento anni, e nel corso del nostro viaggio ci troveremo a scoprire appunto questi segreti e il loro legame con l'avanzata tecnologia nata in questo luogo.

Fra le novità del gameplay spiccano nuove attività come la pesca, la navigazione anche in multiplayer per cinque partecipanti e la possibilità di cavalcare la Siege Turtle, un'enorme tartaruga da combattimento che potremo condurre insieme a un amico.

Non è tutto: End of Dragons porterà con sé anche nuove storie e nuovi personaggi, facendo luce per la prima volta su alcuni degli enigmi più antichi legati ai draghi di Tyria.