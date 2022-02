Leggende Pokémon Arceus: dove trovare il Pokémon con tre foglie per la Richiesta 29

Nel nuovo gioco di Game Freak sono presenti un gran numero di incarichi opzionali da completare in cambio di ricompense più o meno succulenti. Alcune richiedono semplicemente di recuperare degli oggetti, altri di catturare dei Pokémon, completare schede del Pokédex e così via. La maggior parte è piuttosto semplice, ma ce ne sono alcune più laboriose o che hanno obiettivi poco chiari. Ne è un esempio la Richiesta "Alla ricerca di foglie Amare", dove vi verrà affidato l'incarico di trovare un Pokémon specifico usando come pista il fatto che ha "tre foglie", il che se non conoscete a menadito il Pokédex di Hisui e le caratteristiche delle sue creature sulle prime potrebbe mettervi in difficoltà.

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come completare la Richiesta opzionale n. 29 "Alla ricerca di Foglie Amare" che richiede di trovare un Pokémon "con tre foglie" .

Come completare la Richiesta n. 29

"Alla Ricerca di Foglie Amare" è la Richiesta n.29 di Leggende Pokémon Arceus. Si sblocca nelle fasi iniziali dell'avventura, nello specifico dopo aver completato la Missione principale n.7 "La collera del Re delle foreste". Potrete accettare la missione da Shino, un NPC che si trova sulla strada principale del Villaggio Giubilo. Dopo aver parlato con Shino e successivamente con Tami, il vostro obiettivo sarà quello di catturare un Pokémon specifico, ma senza sapere di preciso quale. Gli unici indizi sono che vive nell'Acquitrino Vermiglio e che ha "tre foglie".

Il Pokémon in questione è Petilil, un mostriciattolo di tipo Erba che per l'appunto ha tre foglie sulla testa. Potrete catturarlo in due aree specifiche dell'Acquitrino Vermiglio: l'Isolotto della Prova e il Prato dei Pennacchi, che abbiamo contrassegnato nella mappa qui sotto. La prima zona è quella più veloce da raggiungere ma richiede di attraversare un fiume, dunque è accessibile solo dopo aver sbloccato il Poképassaggio di Basculegion avanzando nelle missioni principali. Il Prato dei Pennacchi invece è raggiungibile anche a piedi o in groppa a Wyrdeer, dato che potrete fare il giro largo, costeggiando il Lago Valore a nordest.

Leggende Pokémon Arceus, ecco dove trovare Petilil nell'Acquitrino Vermiglio

Fortunatamente catturare un Petilil non è affatto complicato, dato che in entrambe le aree troverete un gran numero di esemplari e tra l'altro si tratta di un Pokémon molto amichevole: non solo non vi attaccherà ma vi verrà persino incontro se vi vede. Vi consigliamo di approfittarne per catturare almeno due esemplari, dato che per completare la missione dovrete regalarne uno a Shino.

Una volta catturato Petilil non vi resta che ritornare al Villaggio Giubilo e parlare con Tami. Dopo una serie di dialoghi la missione giungerà al termine e sarete ricompensati con 3 unità di Preparato Buono e 5 di Baccaluppo.

