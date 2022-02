Leggende Pokémon Arceus: come completare "La leggenda del mare", la Richiesta 66

Detto questo, se non volete rovinarvi la sorpresa sull'identità delle due creature semi-leggendarie vi sconsigliamo di proseguire con la lettura per evitare spoiler .

In Leggende Pokémon Arceus ci sono un gran numero di Richieste opzionali di vario genere. Alcune richiedono di catturare un determinato Pokémon, altre di completare una scheda del Pokédex e così via. Nella maggior parte dei casi si tratta di missioni semplici e dagli obiettivi chiari, ma ce ne sono alcune più cervellotiche proprio come "La leggenda del mare", una quest davvero insolita dove gli indizi forniti al giocatore sono risicati e poco chiari. Tuttavia vale la pena completarla, dato che grazie ad essa potrete catturare due Pokémon misteriosi .

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come completare la Richiesta opzionale 66 intitolata " La Leggenda del Mare " e catturare il Pokémon conosciuto come "il principe" .

Leggende Pokémon Arceus: come risolvere il mistero de "La leggenda del mare"

Sbloccherete la Richiesta 66 di Leggende Pokémon Arceus La Leggenda del Mare, una volta iniziata la Missione principale 11 "Una pericolosa scalata". Dovrete accettare questa missione secondaria interagendo con la lavagna presente nello studio del Professor Laven, il che darà subito via alla quest. Laven vi racconterà di aver visto una creatura misteriosa alla Spiaggia Origine e vuole che indaghiate per scoprirne l'identità. Tuttavia le uniche informazioni in vostro possesso sono che il Pokémon in questione, conosciuto come "il principe", vive nella Costa Oltremare e che è citato in un antico libro chiamato "La leggenda del mare", che tuttavia è andato perduto.

Proprio questo tomo contiene gli indizi fondamentali per risolvere il mistero e qui arriva la peculiarità della missione: non è possibile ottenerlo in nessun modo in Leggende Pokémon Arceus in quanto è andato perduto. E allora come fare?

Ebbene è possibile leggere "La leggenda del mare" nella Sinnoh del presente dei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, al secondo piano della libreria di Canalipoli, dove apprendiamo che è stato "scoperto e decifrato di recente". In pratica, senza alcun aiuto esterno, l'unico modo per completare la quest è quella di avere una copia di uno dei suddetti giochi e avere una memoria di ferro per ricordare l'esistenza di questo particolare libro. Fortuna che ci siamo noi a darvi una mano!

Il libro "La leggenda del mare" si trova al secondo piano della libreria di Canalipoli in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Il libro in questione cita un passaggio fondamentale per risolvere il mistero:

"In tempi lontani, nel mare orientale c'era un Pokémon conosciuto come "il principe". Un valoroso essere umano chiese agli altri Pokémon che vivevano nel mare di poterlo incontrare. Un Mantyke, un Buizel e un Qwilfish dai grossi aculei riconobbero il valore dell'essere umano e si unirono a lui. Il gruppo salpò su una barca al tramonto, varcando i cancelli del mare che si ergevano sulle onde. Giuntagli notizia dell'imminente visista, il principe si recò alla Cavità Marina, dove avrebbe incontrato il valoroso essere umano."

Il passaggio riportato qui sopra è la chiave per completare la richiesta 66 di Leggende Pokémon Arceus. Ma procediamo per gradi. Per incontrare "il principe" per prima cosa dovrete aggiungere alla vostra collezione un Buizel, un Mantyke e un "Qwilfish dai grossi aculei", ovvero un Overqwil, la nuova evoluzione introdotta proprio in Leggende Pokémon Arceus.

I primi due sono piuttosto semplici da ottenere. Arrivati a questo punto del gioco infatti probabilmente avrete già catturato un Buizel, ma in caso contrario sappiate che il Pokémon vive nella Landa Ossidiana a Piana Ferdicavallo, Spianata Filavento e Ponte Eroso, nonché nella Costa Oltremare a Monte degli Aipom e Laguna Bagnetto. Mantyke, invece, appare nei mari della Costa Oltremare, nei pressi di Spiaggia Ginko e Mar Silente.

Dei tre il Pokémon più difficile da ottenere è Overqwil. In tal senso avete due opzioni. La prima è far evolvere un Qwilfish. Potrete catturare questo Pokémon nei mari della Costa Oltremare, nelle zone Mar Silente, Rifugio Pescegrosso, Spiaggia Ondisola, o nei pressi dell'Isola Rosa Rugosa nella Valle Ossidiana. Per ottenere un Overqwil è necessario far utilizzare a Qwilfish la mossa Mille Fielespine in versione tecnica potente per 20 volte. Il Pokémon apprende questa mossa al livello 15 e la padroneggia (ovvero sblocca le varianti in tecnica potente e rapida) al livello 25. Se non avete voglia di aspettare, recatevi da Lapilla nell'area allenamento del Villaggio Giubilo, che in cambio di un Seme della Padronanza permette di far padroneggiare le mosse ai Pokémon ignorando i requisiti di livello. Una volta soddisfatta questa condizione potrete far evolvere Qwilfish in un Overqwil dal menu del Borsello.

In alternativa potrete catturare l'Overqwil alfa che affronterete nella missione principale 15.

Leggende Pokémon Arceus, Mantyke, Overqwil e Buizel, i tre Pokémon necessari per completare la Richiesta 66

Il passaggio successivo del libro "La leggende del mare" recita "il gruppo salpò su una barca al tramonto, varcando i cancelli del mare che si ergevano sulle onde". Quello che dovrete fare dunque è aggiungere i tre Pokémon sopracitati alla vostra squadra e dirigervi alla Base sulla Costa della Costa Oltremare. Riposate all'accampamento selezionando l'opzione "fino a sera" in modo di trovarvi nel tardo pomeriggio.

Ora dirigetevi a nordest attraversando la zona Mano di Sabbia. Entrate in acqua e attraversate con Basculegion i due pilastri di roccia giganteschi presenti nell'area (quelli dell'immagine qui sopra). A questo punto se avete soddisfatto tutti i requisiti, udirete il verso di un Pokémon, ovvero il nostro misterioso "principe", e il gioco vi avviserà che "si sente in lontananza il suono di un masso che si sposta, frammisto a una voce misteriosa".