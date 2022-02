Leggende Pokémon Arceus: dove catturare tutti gli Unown

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo dove trovare tutti e 28 gli Unown che si nascondo nelle varie aree di Hisui. Gli Unown sono dei Pokémon introdotti nella seconda generazione piuttosto particolari. Ne esistono 28 forme differenti, ognuna associata a una lettera dell'alfabeto, al punto interrogativo e a quello esclamativo. In Leggende Pokémon Arceus gli Unown inizieranno ad apparire avanzando nella storia, per la precisione durante la Missione 8 "Maru è in difficoltà". Dopo aver recuperato la pietra delle Rovine Flemma, il professor Laven noterà un Unown che vola dietro di voi. Il Pokémon scapperà, ma incuriosito dalla sua forma il professore vi chiederà di indagare più a fondo sulla questione. A questo punto verrà aggiunta una pagina speciale del Pokédex (raggiungibile premendo il tasto Y) in cui è presente una raccolta di indizi per trovare le 28 forme differenti di Unown. Gli Unown, infatti, non appaiono normalmente allo stato selvatico, ma solo in punti ben specifici e ben nascosti di Hisui. Il giocatore deve dunque prima decodificare gli indizi, scritti il "lingua Unown", e successivamente interpretarli per capire dove si nascondo questi mostriciattoli. Fortunatamente vi risparmieremo questa faticaccia.

Tutti gli indizi decodificati Unown Di seguito abbiamo decodificato gli indizi scritti in lingua Unown per acciuffare tutte e 28 le loro forme sparse tra le varie aree di Hisui di Leggende Pokémon Arceus. Alcuni sono abbastanza difficili interpretare, ma niente paura, nella sezione successiva vi spiegheremo dove si trova ognuno di questi mostriciattoli. Ecco l'elenco completo degli indizi degli Unown: A - Campo del tempo

B - Guarda su nella isola vulcanica

C - Sui resti delle colonne del tempo

D - Il luogo dorato tra ceppi e resti di fuoco

E - Un solo albero nello stagno

F - Alta montagna spuntone di roccia sul fango

G - In cima alla cascata ossidiana

H - Entrata e uscita villaggio

I - Isola nel lago delle emozioni

J - Nicchia nella cava

K - Pila di pietre alle rovine di nebbia

L - Ostacolo nella grotta tra due cascate

M - Albero che giace nella melma

N - Due corni sul mare

O - Tre colonne in un mondo gelido

P - Prati in fiore alla fonte dei folletti

Q - Due alberi alla sorgente costiera

R - Lapide della rupe

S - Dove i rami bloccano il fiume

T - Guarda in basso sul maggior blocco gelato

U - Pietra misteriosa contempla le nevi

V - Albero secco nella vasta palude rossa

W - Occhio a sinistra altissimo nel villaggio

X - Scala il colossale albero

Y - In cima alla gelida cascata

Z - Su una nave in rovina sulla spiaggia

! - Alle terme tra alberi spogli

? - Stenditoio di un alloggio

Dove trovare tutti gli Unown Una volta trovati tutti e 28 gli Unown questi appariranno allo stato selvatico delle Rovine Flemma nell'Acquitrino Vermiglio, anche in versione alfa e cromatica Di seguito vi spiegheremo dove trovare tutti e 28 gli Unown di Leggende Pokémon Arceus. Abbiamo suddiviso i Pokémon in base ad ogni area, con tanto di mappe e indicazioni su dove trovarli. Vi consigliamo di cimentarvi nella ricerca degli Unown solo dopo aver sbloccato tutte le varianti del Poképassaggio, cosa che avverrà nel corso della Missione Principale 12, dato che altrimenti non potrete raggiungere alcuni dei luoghi dove si nascondono. A differenza degli altri Pokémon, gli Unown non scappano né attaccano il giocatore, rimangono semplicemente immobili in attesa di essere catturati. A tal proposito vi consigliamo di utilizzare solo Poké Ball normali, dato che la probabilità di cattura è del 100%, dunque inutile sprecare preziose Mega e Ultra Ball. Una volta catturati tutte e 28 gli Unown porterete al 10 il livello di ricerca del Pokédex di questo mostriciattolo. Questo è particolarmente importante se volete ottenere il Cromamuleto, uno strumento che aumenta le probabilità di incontrare Pokémon cromatici. Inoltre, gli Unown appariranno anche allo stato selvatico, come Pokémon normali, all'interno delle Rovine Flemma nell'Acquitrino Vermiglio. Talvolta potreste imbattervi anche in esemplari alfa e con un po' di fortuna anche quelli cromatici.

Villaggio Giubilo Leggende Pokémon Arceus, mappa con gli Unown nel Villaggio Giubilo Nel Villaggio Giubilo sono presenti tre Unown, ovvero "H", "W" e "?". Ecco dove trovarli: Unown H Indizio: Entrata e uscita del Villaggio Dove si trova: recatevi al cancello dell'ingresso sud del Villaggio Giubilo. Nello specifico il Pokémon si trova sull'insegna sul lato sud del cancello. Unown H Unown W Indizio: Occhio a sinistra altissimo nel villaggio Dove si trova: accanto all'occhio sinistro della statua del Magikarp che si trova in alto a sinistra della Sede del Team Galassia. Potrete catturare facilmente questo Pokémon raggiungendo il balcone dall'ufficio di Soruan, all'ultimo piano. Non fate come noi, che abbiamo sprecato decine di Poké Ball lanciandole dall'esterno dell'edificio prima di scoprire dell'esistenza del balcone! Unown W Unown ? Indizio: Stenditoio di un alloggio Dove si trova: Appeso allo stendino a filo dietro l'alloggio del protagonista. Unown ?

Landa Ossidiana Leggende Pokémon Arceus, mappa con gli Unown nella Valle Ossidiana Nella Landa Ossidiana sono presenti 5 Unown, ovvero "E", "I", "G", "S" e "X". Ecco dove trovarli: Unown E Indizio: Un solo albero nello stagno Dove si trova: attaccato al tronco dell'albero che si trova nello stagno a nordest del Bosco Ostico, superato l'esemplare alfa di Heracross. Unown E Unown G Indizio: In cima alla cascata ossidiana Dove si trova: attaccato a una roccia nei pressi della cima della cascata della zona Cascata Ossidiana. Unown G Unown I Indizio: Isola nel lago delle emozioni Dove si trova: Nell'isolotto al centro del Lago Verità, al lato opposto dell'entrata della Grotta Verità. Unown I Unown S Indizio: Dove i rami bloccano il fiume Dove si trova: sopra dei rami a Diga della Foce, vicino al Bibarel alfa. Unown S Unown X Indizio: Scala il colossale albero Dove si trova: su uno dei rami del grande albero che si trova nell'Arena del Colosso, dove avete affrontato Kleavor. Per catturarlo dovrete scalare l'albero usando Sneasler. Unown X

Acquitrino Vermiglio Leggende Pokémon Arceus, mappa con gli Unown nell'Acquitrino Vermiglio Nell'Acquitrino Vermiglio sono presenti 5 Unown, ovvero "A", "D", "K", "M" e "V". Ecco dove trovarli: Unown A Indizio: Campo del tempo Dove trovarlo: al Campo Diamante, sulla cima della tenda a nordest. Unown A Unown D Indizio: Il luogo dorato tra ceppi e resti di fuoco Dove trovarlo: a nord di Bassopiano Dorato, nell'accampamento abbandonato delle tre ladre, sopra un ceppo. Unown D Unown K Indizio: Pila di pietre alle rovine di nebbia Dove trovarlo: in cima a una pila di pietre situata nella parte meridionale delle Rovine Brumose Unown K Unown M Indizio: Albero che giace nella melma Dove trovarlo: nell'Altopiano Melmoso, andate nello spiazzo circolare dove avete affrontato Ursaluna. Troverete l'Unown sopra il tronco di un albero. Unown M Unown V Indizio: Albero secco nella vasta palude rossa Dove trovarlo: sul ramo di un albero, nella pozza più grande della Palude Purpurea. Unown V

Costa Oltremare Leggende Pokémon Arceus, mappa con gli Unown nella Costa Oltremare Nella Costa Oltremare sono presenti 5 Unown, ovvero "B", "N", "Q", "R" e "Z". Ecco dove trovarli tutti. Unown B Indizio: Guarda su nella isola vulcanica Dove si trova: nell'Isola Mangiafuoco, nell'area che si trova oltre l'arena di Arcanine (dovrete fare il giro largo per raggiungerla per via del magma) dove si trova il Ninetales alfa. L'Unown si trova in alto sul lato del vulcano, vi suggeriamo di usare le Piuma/Wing/Jet Ball per catturarlo. Unown B Unown N Indizio: Due corni sul mare Dove si trova: a nordest dell'area Mano di Sabbia troverete due pilastri di roccia giganteschi a forma di corna. L'Unown si trova attaccato al lato del pilastro di destra. Unown N Unown Q Indizio: Due alberi alla sorgente costiera Dove si trova: al Sentiero Fonte, sull'albero a sinistra dell'entrata della Grotta Ritorno. Unown Q Unown R Indizio: Lapide della rupe Dove si trova: nella zona Rifugio Pescegrosso, in fondo al sentiero, attaccato al lato della rupe dietro alla lapide. Unown R Unown Z Indizio: Su una nave in rovina sulla spiaggia Dove si trova: nella zona Fantasmeto, sull'albero maestro del relitto a sud della Base della Costa. Unown Z