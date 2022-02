Bravely Default: Brilliant Lights, trailer del gameplay e 3 milioni di giocatori

Bravely Default: Brilliant Lights ha già totalizzato 3 milioni di giocatori in Giappone e Square Enix ha pensato bene di celebrare questo grande successo con un nuovo trailer del gameplay.

Annunciato per iOS e Android lo scorso luglio, Bravely Default: Brilliant Lights promette di portare l'esperienza del celebre jRPG sui dispositivi mobile nell'ambito di una produzione freemium, scaricabile dunque gratuitamente.

Il video sottolinea la qualità visiva del gioco e la presenza del tradizionale sistema di combattimento a turni, che nel caso della serie Bravely Default viene arricchito da tutta una serie di elementi ulteriori.

Purtroppo non c'è ancora una data di uscita ufficiale per il titolo in occidente: essendo stato lanciato il 27 gennaio in Giappone, tuttavia, immaginiamo di poterci mettere le mani sopra prima della fine dell'anno.