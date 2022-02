Sonic: uomo mascherato da riccio blu ha provato a rapinare una banca con un martello

Un uomo della Florida ha cercato di rapinare una banca indossando una maschera di Sonic the Hedgehog. L'informazione è stata condivisa dal West Volusia Beacon.

Viene spiegato che il sospetto indossava una maschera di Sonic, brandiva un martello e ha cercato di estorcere del denaro ai cassieri della banca Florida Credit Union a DeLand (Florida). Il tutto è accaduto il 2 febbraio 2022. La polizia è stata chiamata sul posto e l'uomo è fuggito senza riuscire a ottenere il bottino sperato.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito durante la tentata rapina e anche la banca non ha subito danni. Brian Leatherman - dirigente della banca - ha dichiarato: "Tutti sono al sicuro, nulla è stato rubato e la polizia locale ci sta lavorando". L'uomo mascherato da Sonic è fuggito a piedi e, pur essendo inseguito dalla polizia e dall'Air One (un elicottero che si occupa di supportare situazioni di emergenza), non è stato catturato ed è ancora a piede libero.

Pare che questo Sonic sia stato più veloce di tutti. La polizia ha chiesto a chiunque abbia informazioni sulla faccenda di farsi avanti.

