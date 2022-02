PlayStation VR2: Tobii potrebbe essere il fornitore della tecnologia software per l'eye-tracking

Tobii, società leader a livello mondiale nella produzione di tecnologia per il tracciamento degli occhi, ha rilasciato una dichiarazione nella quale svela di essere in trattativa con Sony per diventare fornitore dei software per eye-tracking di PlayStation VR2.

Tobii produce videocamere per il tracciamento degli occhi e della testa per l'uso su PC, oltre che software dedicati. Per il momento il tutto è ancora in fase di trattative, quindi non è detto che Tobii diventi l'effettivo fornitore di Sony per PlayStation VR2.

I controller di PS VR2

Tobii Eye Tracker 5 migliora "la vostra esperienza portando il vostro istinto all'intero del gioco stesso. Tutto questo è reso possibile da illuminatori e sensori che calcolano la posizione dello sguardo sullo schermo del tuo dispositivo".

Il tracciamento degli occhi, con PlayStation VR2, sarà utilizzato con il foveated rendering che aggiusta in modo dinamico la risoluzione del gioco a seconda del punto verso il quale stiamo guardando.

Il fatto che Sony sia ancora in trattative per la scelta del software di tracciamento degli occhi di PS VR2 fa supporre che l'uscita non sia a brevissimo termine. Alcuni analisti hanno però previsto un'uscita a fine 2022, se non ci saranno ritardi di produzione.