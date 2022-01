PlayStation VR2: analisti prevedono un'uscita a fine 2022, se non ci saranno ritardi di produzione

Il noto analista Daniel Ahmad, in forze a Niko Partners, ha condiviso le previsioni per la possibile data di uscita di PlayStation VR2, nuovo headset per realtà virtuale di Sony PlayStation. Secondo quanto condiviso, la distribuzione è attesa alla fine del 2022, sempre che non vi siano problemi di produzione.

Precisamente, tramite Twitter, Ahmad scrive: "La più grande sfida per Sony, in questa generazione, sarà rimuovere ulteriormente le barriere d'accesso alla VR e fornire un supporto software solido per spingere all'acquisto. Attualmente ci aspettiamo che PlayStation VR2 venga distribuita verso la fine del 2022, presupponendo che non vi siano problemi nella produzione che spostino la data nel 2023. L'annuncio anticipato del device, avvenuto a febbraio 2021, era per assicurarsi che potessero affrontare i suddetti problemi, specialmente in relazione al supporto software."

Poi continua affermando: "Con 17 studi first party e la conferma di Horizon: Call of the Mountain in qualità di gioco dedicato a PS VR2, è chiaro che Sony voglia assicurarsi un buon supporto di contenuti sin da subito. Crediamo che un misto di giochi AAA ed esperienze sociali videoludiche siano fondamentali per PlayStation VR2."

Il successo di PlayStation VR2 non è ovviamente scontato, ma il primo visore è stato in grado di vendere 6 milioni di unità.

PS VR2 supporterà varie nuove tecnologie, come il Foveated Rendering: ecco cosa è e come funziona.