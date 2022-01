PlayStation VR2 supporta il Foveated Rendering: ecco cosa è e come funziona

Durante la nostra notte, Sony Interactive Entertainment ha annunciato il proprio nuovo headset per la realtà virtuale: PlayStation VR2. Tra le varie caratteristiche, questo nuovo device include anche il supporto al Foveated Rendering. Di cosa si tratta precisamente? Vediamo i dettagli.

Per spiegare il Foveated Rendering di PlayStation VR2, si deve prima di tutto sapere come è fatto un occhio umano. Nei nostri occhi è presente la fovea centralis, una regione della retina di "massima acutezza visiva". In parole povere, è la parte dell'occhio che permette di concentrarsi su una sezione specifica del nostro campo visivo.

I controller di PlayStation VR2

Il Foveated Rendering sfrutta proprio il fatto che il nostro occhio concentra la vista su una sezione specifica e, tramite il tracciamento dell'occhio di PlayStation VR2, i giochi "caricano" alla massima qualità solo la parte che stiamo effettivamente guardando. Le zone limitrofe vengono riprodotte a qualità inferiore, fino a quando il nostro occhio non si sposta, così da risparmiare risorse di rendering. In pratica, gli sviluppatori possono puntare a una qualità visiva superiore, a parità di hardware.

Come sempre, il Foveated Rendering deve essere sfruttato correttamente dagli sviluppatori e la qualità effettiva del gioco dipende sempre dalle capacità e dalle risorse del singolo team. Si tratta però di una tecnologia molto utile ed è importante che PlayStation VR2 la supporti.

Per tutti i dettagli sul questo nuovo headset, potete fare riferimento alla nostra notizia. Inoltre, è già stato annunciato il primo gioco di Sony per VR2: Horizon Call of the Mountain.