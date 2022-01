Asus: annunciati monitor gaming OLED ROG Swift da 42" e 48" con HDMI 2.1 al CES 2022

Asus ha annunciato due monitor da gaming veramente molto interessanti, all'interno della sua serie ROG Swift, entrambi con display OLED e HDMI 2.1 e con misure da 42 e 48 pollici, che li rendono di fatto una via di mezzo tra TV veri e propri e dispositivi da PC.

Si tratta di ROG Swift OLED PG42UQ, la variante da 42 pollici, e ROG Swift OLED PG48UQ per quanto riguarda il display più ampio, da 48 pollici.

Entrambi i monitor sono 4K con spazio colore a 10-bit, cosa che rende la gamma cromatica più ricca e fedele alla realtà, inoltre entrambi hanno la compatibilità con HDMI 2.1, cosa che risulta particolarmente utile anche utilizzandoli con PS5 e Xbox Series X|S.

I nuovi monitor OLED ROG Swift di Asus al CES 2022

Il supporto per la tecnologia in questione garantisce un massimo di 48 GB di banda passante e varie caratteristiche come il fixed-rate link (FRL), il tutto oltre a 2 porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e hub USB.

Oltre al 4K, entrambi i monitor raggiungono 120 Hz e un refresh di 0,1 ms (dichiarato) che dovrebbero renderli particolarmente adatti al gaming, inoltre è presente un particolare coating a micro-texture che dovrebbe renderli particolarmente poco riflettenti rispetto ad altri display OLED.

Una particolarità dei monitor è inoltre un sistema di raffreddamento custom che dovrebbe garantire il mantenimento di temperature basse anche in presenza di picchi di luminanza notevoli.

Visione frontale dei nuovi ASUS ROG Swift OLED

Non ci sono ancora informazioni precise su date di uscita e prezzi, dunque rimaniamo in attesa di informazioni.