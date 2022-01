Steam: i Saldi Invernali finiscono oggi, 5 gennaio 2022, i migliori sconti dell'ultimo minuto

Oggi, 5 gennaio 2021, terminano i Saldi Invernali di Steam. Precisamente, avremo tempo fino alle 19:00 di questa sera per fare i nostri acquisti. Abbiamo avuto due settimane per andare in cerca delle offerte migliori, ma per chi arriva all'ultimo minuto, ecco qualche suggerimento sui migliori giochi in sconto.

Prima di tutto, non è possibile non citare i vincitori dei premi di Steam 2021. Valve ha permesso di votare i migliori giochi dell'anno, tra i quali figurano:

Deathloop

Non mancano poi offerte su giochi di qualità disponibili da (più o meno) tempo, come:

I giochi in offerta sono ovviamente molteplici, anche comodamente divisi in categorie direttamente sulla pagina ufficiale di Steam, o all'interno del launcher. Diteci, avete sfruttato i Saldi Invernali di Steam?