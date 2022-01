Uncharted, il film: trailer mostra una scena d'azione completa, ecco lo scontro sull'aeroplano

Sony Pictures Entertainment ha condiviso un nuovo trailer di Uncharted, il film in arrivo in Italia il 17 febbraio 2022. In questo nuovo video possiamo vedere una scena d'azione completa, precisamente uno scontro su un aereo.

In questa scena vediamo Tom Holland, nei panni di un giovane Nathan Drake, che - insieme a Victor "Sully" Sullivan (interpretato da Mark Wahlberg) - è preso di mira da alcuni malviventi nella sezione cargo di un aeroplano. Sully si lancia con il paracadute e Drake sgancia le merci che, cadendo, colpiscono anche uno degli scagnozzi che sta per sparare al nostro protagonista. Drake rimane però incastrato nel cargo e viene sbalzato fuori dal mezzo.

L'intera scena è estremamente dinamica. Mentre nell'aereo è in corso una sparatoria tra un personaggio femminile e gli scagnozzi suddetti, Drake si lancia tra un carico e l'altro, in perfetto stile Uncharted, non curante della velocità alla quale l'aereo e tutto ciò che vi è connesso si sta muovendo. Alla fine, Nate riesce a tornare sull'aereo, ma solo per venire investito da un'auto ed essere nuovamente sbalzato fuori.

Questa scena dell'aereo è ispirata a una sequenza simile che possiamo trovare in Uncharted 3.

Recentemente, abbiamo anche potuto vedere la locandina del film di Uncharted.