Ghost of Tsushima: vendite per 8 milioni di unità, la conferma ufficiale di Sucker Punch

Sucker Punch Production ha annunciato che Ghost of Tsushima, la sua avventura GDR ad ambientazione giapponese, ha venduto oltre 8 milioni di unità. L'annuncio ufficiale è stato dato tramite Twitter, come potete vedere poco sotto.

Tramite l'account Twitter ufficiale, Sucker Punch ha scritto: "Siamo emozionati ed sbalorditi nell'annunciarvi che Ghost of Tsushima ha ufficialmente venduto più di 8 milioni di copie! Grazie mille a tutti coloro che hanno giocato sin dal lancio! Vi apprezziamo incredibilmente e siamo grati per il vostro supporto!". A seguire c'è una breve GIF del protagonista - Jin Sakai - e dei comprimari che ballano per la gioia (ovviamente non tratta da una scena di gioco ma realizzata per l'occasione).

Questi dati includono sia la versione PS4 originale di Ghost of Tsushima, pubblicata nel 2020, sia Ghost of Tsushima Director's Cut, pubblicato sia su PS4 che su PS5 nel 2021, con un DLC aggiuntivo e alcune migliorie tecniche.

I dati precedenti - del marzo 2021 - ci avevano segnalato che Ghost of Tsushima aveva venduto 6.5 milioni di unità: questo significa che nell'arco di nove mesi circa il gioco è stato in grado di piazzare altri 1.5 milioni.

Il successo di Ghost of Tsushima è probabilmente destinato ad aumentare grazie all'arrivo del film: il regista ci ha anche spiegato che non sarà il solito adattamento di basso livello.