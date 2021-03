Ghost of Tsushima: 6,5 milioni di copie vendute dal lancio, è un successo clamoroso

Ghost of Tsushima ha venduto ben 6,5 milioni di copie dal suo debutto avvenuto a luglio 2020, rivelandosi un successo clamoroso tra le esclusive PS4. Del resto già era noto che si tratta della nuova proprietà intellettuale che ha venduto più velocemente sulla piattaforma, con 2,4 milioni di copie nei suoi primi tre giorni in commercio, battendo anche Horizon Zero Dawn.

Il dato è emerso dall'annuncio dell'avvio della lavorazione di un film dedicato al gioco di Sucker Punch, che deve aver superato tutte le aspettative, sia dello studio di sviluppo, sia dell'editore stesso (Sony), che evidentemente non si aspettava un simile risultato.

Le avventure del samurai Jin Sakai sono quindi riuscite a fare breccia nel pubblico. I segni già c'erano, ma ora abbiamo un dato che conferma le impressioni generali.

