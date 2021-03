Ghost of Tsushima diventa un film: Sony ha assegnato a Chad Stahelski la regia

Visto il successo planetario di pubblico e critica ottenuto da Ghost of Tsushima, Sony ha deciso di trasformare l'opera di Sucker Punch in un film. Secondo Deadline, infatti, Sony Pictures e PlayStation Productions sarebbero già al lavoro sull'adattamento del gioco. La regia sarebbe già stata assegnata a Chad Stahelski, colui che ha girato John Wick.

La decisione da parte di Sony non stupisce. Ghost of Tsushima è arrivato un po' in sordina dopo The Last of Us 2, ma è riuscito a vendere oltre 6,5 milioni di copie in meno di un anno, diventando la nuova IP che ha venduto più velocemente su PS4. Ma non solo, il suo stile inconfondibile e il modo col quale ha raccontato una storia poco conosciuta al pubblico occidentale ha spinto persino l'isola a far diventare due sviluppatori suoi ambasciatori.

Stahelski, Alex Young e Jason Spitz produrranno il film attraverso la loro compagnia 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash e Carter Swan saranno i produttori per conto di PlayStation Productions. Sucker Punch Productions farò da Produttore Esecutivo per mezzo di Peter Kang.

"Siamo entusiasti di collaborare con Chad e 87Eleven Entertainment, per portare la loro versione della storia di Jin [il protagonista del gioco NdR] sul grande schermo. Ci piace lavorare con partner creativi come Chad, che è anche un fan dei nostri giochi. Questo ci dà la garanzia di poter creare degli adattamenti che entusiasmeranno i nostri fan e il nuovo pubblico," ha dichiarato Asad Qizilbash, il capo di PlayStation Productions.

Cosa ne pensate di questa notizia? Secondo voi Ghost of Tsushima è adatto ad una trasposizione cinematografica?