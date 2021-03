Back 4 Blood rinviato, ecco la nuova data d'uscita ufficiale

Turtle Rock Studios ha annunciato con un messaggio su Twitter di aver rinviato l'attesissimo Back 4 Blood, annunciando anche la nuova data d'uscita: il 12 ottobre 2021. Le motivazioni di questa scelta sono molto generiche: il team ha bisogno di più tempo per chiudere il gioco.

Di fatto si tratta dell'ennesima prova che Jason Schreier aveva ragione quando avvertiva di non dare per scontate la date d'uscita dei giochi nel 2021.

Turtle Rock ne ha anche approfittato per ringraziare la comunità per il supporto dimostrato al progetto e ha annunciato che questa estate lancerà un'open beta di Back 4 Blood. Per conoscerne i dettagli c'è da aspettare ancora un po'.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Back 4 Blood è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Per saperne di più, leggete la nostra anteprima.