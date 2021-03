Date d'uscita di videogiochi: nel 2021 nessuna è sicura, per Jason Schreier

Secondo Jason Schreier, nel 2021 è meglio non prendere come sicura nessuna data d'uscita di videogiochi, perché può succedere davvero di tutto a causa della pandemia globale. Per lui si potrà essere sicuri dell'arrivo di un gioco solo quando lo si starà scaricando, che è un modo per dire che la situazione è davvero fluida e imprevedibile.

Il suo commento è arrivato in seguito alle polemiche nate da un suo post su Twitter in cui suggeriva la possibilità che Halo Infinite e Starfield non vengano pubblicati entro l'anno corrente. Il giornalista di Bloomberg ha specificato sul punto che tutte le discussioni sulle date di uscita per titoli di cui mancano più di due mesi al lancio andrebbero semplicemente ignorate e che niente può essere dato per scontato.

"Molta gente crede che la situazione sia più stabile di quanto in realtà non sia. Nessuno sa niente. Anche in tempi migliori, la pianificazione degli sviluppatori è basata su delle ipotesi plausibili. Durante il Covid non c'è niente di plausibile."

A dimostrazione di quanto va dicendo, Schreier ha portato l'esempio di due titoli tripla A recentemente rinviati: Hogwarts Legacy e Gotham Knights, affermando che saranno molti altri i rinvii che vedremo nel corso dell'anno.

Il suo consiglio è quello di giocarsi i titoli del backlog... o di rigiocarsi Hollow Knight, che effettivamente non fa mai male.