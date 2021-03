Luca: il nuovo film Pixar su Disney+ al lancio, data di uscita annunciata

Anche Luca, il nuovo film Disney Pixar, riceve oggi una data di uscita ed è prevista in contemporanea sia su Disney+ che al cinema: si tratta del 18 giugno 2021.

In quella che si sta configurando come una strategia generale per le produzioni della compagnia sul proprio servizio in abbonamento, anche l'uscita di Luca avverrà dunque nello stesso giorno sia nelle sale cinematografiche che su Disney+, esattamente come annunciato per Black Widow nelle ore scorse.

Come successo in precedenza anche con Soul, uscito proprio nel corso della pandemia e con i cinema già chiusi, dunque lanciato direttamente sul servizio in streaming, anche Luca, di cui abbiamo visto il primo teaser trailer in italiano il mese scorso, arriverà subito in TV attraverso Disney+.

"L'annuncio di oggi riflette il nostro impegno nel fornire agli utenti la possibilità di scelta e nel seguire le preferenze in evoluzione del pubblico. Sfruttando una strategia di distribuzione flessibile, all'interno di un mercato estremamente dinamico che sta iniziando a recuperare dalla pandemia globale, continueremo a implementare le migliori opzioni per distribuire i prodotti di The Walt Disney Company a tutte le famiglie nel mondo", ha affermato Kareem Daniel, Chairman di Disney Media & Entertainment Distribution.

Questo ci fa pensare che iniziative del genere saranno probabilmente sempre più comuni nel prossimo futuro e dunque vedremo ulteriori film Disney, Marvel e Pixar arrivare direttamente su Disney+ nel giorno di lancio. Diretto da Enrico Casarosa su sceneggiatura di Jesse Andrews e Mike Jones, Luca racconta la storia di un ragazzo e del suo migliore amico che condividono un bizzarro segreto: nonostante sembrino normali ragazzi umani sulla terraferma, quando sono in acqua si rivelano essere in verità delle creature marine.

Una caratteristica particolarmente interessante di Luca è peraltro la sua ambientazione ispirata alla costa italiana, in particolare alla zona ligure delle Cinque Terre, cosa che lo rende molto vicino a noi.