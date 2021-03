Black Widow subito su Disney+ insieme al cinema: data di uscita annunciata da Marvel

Black Widow, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, è stato ufficialmente rimandato, con la nuova data di uscita fissata per il 9 luglio 2021, sia al cinema che su Disney+, dunque con un lancio contemporaneo nelle sale e in streaming attraverso il servizio su abbonamento.

Viene dunque smentita la precedente conferma sull'uscita a maggio, dopo che il film aveva già subito un cambio di data di uscita rispetto a quello annunciato ancora prima. A questo punto ci dovremmo essere: dopo essere stato spostato a novembre 2020 e poi a maggio 2021, Black Widow arriverà nei cinema e su Disney+ il 9 luglio 2021.

La produzione del film è probabilmente ormai completa da tempo e i ritardi sono dovuti a questioni strategiche e di marketing, oltre al fatto che i cinema, in effetti, sono rimasti chiusi nei mesi in cui inizialmente era previsto il lancio della nuova pellicola.

Il film in questione racconta i retroscena della storia di Natasha Romanoff ovvero Black Widow, interpretata da Scarlett Johansson, prima di diventare un membro degli Avengers e quindi molto precedente agli eventi narrati in Avengers: Endgame. Si tratta dunque di una pellicola che viaggia tra lo spionaggio e l'action super-eroistico più classico, con un taglio particolare dato anche dall'ambientazione e dal cast di personaggi presenti, tra i quali troviamo anche David Harbour (Stranger Things) nel ruolo di Alexei Shostakov o Guardiano Rosso e Florence Pugh come Yelena Belova aka Vedova Nera.