Serious Sam 2 ha ricevuto un massiccio aggiornamento, dopo quindici anni dal lancio

Croteam ha annunciato il lancio di un massiccio aggiornamento per Serious Sam 2, titolo risalente a più di quindici anni fa, ossia al 2005. Il progetto è stato portato avanti insieme allo sviluppatore indipendente Nathan "DwK" Brown e nasce dal desiderio mai sopito nelle menti degli sviluppatori croati di dare una seconda possibilità al gioco.

È stato proprio DwK, modder esperto nonché grande fan della serie Serious Sam, a farsi avanti con un'idea per rilanciare Serious Sam 2. Il risultato è una mega patch che aggiunge due nuove armi, lo sprint, il dual-wielding, il rocket jump, migliora la grafica e le animazioni e introduce un radar per individuare la posizione dei nemici, dei PNG e degli obiettivi. Inoltre, è stata introdotta una dozzina di nuove mappe multigiocatore, tanto per gradire. Il tutto in forma completamente gratuita per dare un po' di lustro e tentare di far sopravvivere il capitolo meno amato della saga. Da sottolineare che l'aggiornamento è valido soltanto per la versione PC di Serious Sam 2. La versione per la prima Xbox non sarà aggiornata. Fa strano doverlo scrivere, ma è meglio specificare.

