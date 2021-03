Call of Duty WWII: Vanguard è il nuovo capitolo del 2021 per la serie Activision?

Call of Duty WWII: Vanguard potrebbe essere il titolo del nuovo capitolo della serie Activision previsto per il 2021 e, in base a questo, possiamo facilmente dedurre che sarà ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e dintorni.

Il nuovo Call of Duty del 2021 verrà annunciato solo fra svariati mesi da Activision, considerando che, d'altra parte, Call of Duty: Black Ops Cold War è uscito da non molto, ma alcune notizie cominciano già a trapelare, sempre in termini di voci di corridoio non confermate, ovviamente.

Che il nuovo capitolo debba essere ambientato durante la Second Guerra Mondiale sembra essere una cosa che mette d'accordo diversi insider, per il momento, dunque comincia ad essere un'informazione consistente. Altra notizia su cui convergono in molti è il fatto che debba essere sviluppato da Sledgehammer Games, cosa che in effetti tornerebbe con la tipica rotazione dei team interni di Activision, organizzata per assicurare un apporto costante e annuale di nuovi capitoli per la serie.

La novità di questa nuova voce di corridoio riguarda il titolo, che sarebbe dunque Call of Duty WWII: Vanguard, secondo quanto riferito dall'insider (o presunto tale) ModernWarzone, il quale si è dimostrato piuttosto affidabile in passato.

La medesima fonte ha inoltre riferito che il nuovo capitolo potrebbe essere parzialmente ambientato anche negli anni 50, dunque dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, cosa che potrebbe andare a coprire anche la Guerra di Corea, a meno che la storia non vada a spaziare su altri argomenti, magari di fantasia. In ogni caso, prendiamo tutto come semplici voci per il momento, considerando che qualcosa di ufficiale arriverà solo nella seconda metà del 2021, probabilmente.