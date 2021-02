Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer, un insider ne è sicuro

Il nuovo capitolo della serie Call of Duty, destinato ad uscire nell'autunno del 2021, verrà sviluppato probabilmente da Sledgehammer, o almeno questa è una convinzione diffusa fra molti insider, compreso quello che prendiamo in considerazione oggi.

Si tratta dell'account Twitter noto come ModernWarzone, la cui identità non è ben definita ma che ha fornito diverse informazioni che si sono rivelate veritiere in particolare sui capitoli della serie Activision, dunque per questo riportiamo anche il recente messaggio pubblicato nelle ore scorse, dove si legge che "Il prossimo Call of Duty sarà sviluppato al 100% da Sledgehammer Games".

Viene anche specificato che "sebbene l'informazione non sia ufficiale, non deve essere necessariamente presa con le pinze", come se si trattasse di qualcosa di più di una semplice voce di corridoio, quasi una convinzione a questo punto.

D'altra parte, non è la prima volta che emerge la questione: già il mese scorso si diceva che probabilmente Call of Duty 2021, o come verrà chiamato il nuovo capitolo della serie, verrà sviluppato da Sledgehammer Games e nel frattempo il rumor ha acquisito consistenza. C'è peraltro la conferma che un nuovo capitolo della serie è previsto arrivare verso l'ultima parte del 2021, secondo l'annualizzazione ormai standard di Call of Duty e nonostante l'uscita ancora molto recente di Call of Duty: Black Ops Cold War.

D'altra parte, proprio l'intensa rotazione organizzata da Activision sui team al lavoro sui vari capitoli consente alla serie di uscire con questa notevole frequenza. Con l'ultimo capitolo da parte di Treyarch e il precedente da parte di Infinity Ward, il prossimo potrebbe essere effettivamente ad opera di Sledgehammer Games.