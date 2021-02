Epic Games, video mostra personaggi iper-realistici creati con un nuovo strumento

Uno dei problemi delle produzioni di AAA d'oggi è che l'obbiettivo grafico è l'iper-realismo e il livello si alza anno dopo anno. Questo ovviamente significa spendere enormi risorse e tempo di sviluppo sui propri personaggi iper-realistici, cosa che non tutti i team si possono permettere. Epic Games propone però una soluzione con MetaHuman Creator, che potete vedere in azione nel video a inizio notizia.

Questo tool è stato creato da 3Lateral, sussidiaria di Epic Games. Il MetaHuman Creator permette di "creare asset di gioco allo stesso dei migliori giochi PS5." Il vice-presidente Vladimir Mastilovic afferma addirittura: "Non lo chiamerei uno strumento. Si tratta di un gioco che persino i bambini potrebbero utilizzare."

Il CTO di Epic Games, Kim Libreri, ha dichiarato: "Immaginatelo come un creatore di personaggi degli RPG, ma senza le estreme limitazioni che di solito questi impongono e tutti i dati sono basati su veri e plausibili volti umani". MetaHuman Creator permette poi di esportare i propri asset in vari livelli di dettaglio e pronti per essere animati in Unreal Engine. Il procedimenti pare essere inoltre molto rapido.

MetaHuman Creator sarà disponibile in Accesso Anticipato nel corso dei prossimi mesi con due personaggi completi e un assortimento di vestiti di prova e 18 diversi tipi di corpo. Ovviamente non si tratta di uno strumento illimitato. Libreri afferma infatti che i professionisti avranno modo di personalizzare il tool all'interno del proprio motore grafico, ma di base l'MHC può creare solo persone iper-realistiche con uno stile grafico da AAA. In altre parole, non potete generare un personaggio cartoon. Inoltre, non è possibile creare bambini, adolescenti o anziani, ma solo persone adulte. Funzioni di questo tipo arriveranno in futuro.

Libreri afferma esplicitamente che per il momento l'obbiettivo è creare personaggi del livello di The Last of Us e Uncharted. In futuro, però, il livello potrebbe essere talmente alto da poter creare un film intero con MetaHuman Creator di Epic Games.

Vi segnaliamo infine il Showcase di Primavera, presentazioni e sconti in arrivo.