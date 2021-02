Epic Games Store: Showcase di Primavera annunciato, presentazioni e sconti in arrivo

Epic Games Store ha annunciato in questi minuti una nuova presentazione sulle proprie novità in arrivo con lo Spring Showcase, che si terrà l'11 febbraio alle ore 20:00 italiane direttamente su Twitch e porterà con sé anche una nuova iniziativa di sconti.

Lo Showcase di Primavera di Epic Games Store dovrebbe fare da contenitore a diversi annunci interessanti, considerando come la compagnia abbia mantenuto nel tempo un approccio alquanto aggressivo al mercato PC, con la ricerca costante di esclusive e accordi particolari anche su titoli di grosso calibro.

Non per nulla, Epic Games ha recentemente riferito che possiamo aspettarci ancora più esclusive nel 2021/2022, proseguendo dunque con questo trend anche per i prossimi mesi. Viene dunque da pensare che alcuni di questi giochi possano essere presentati proprio nel corso di questo nuovo evento.

L'Epic Games Spring Showcase è dunque fissato per l'11 febbraio alle ore 20:00, secondo l'orario italiano, e verrà trasmesso sul canale Twitch della compagnia. "State con noi per dare un'occhiata ad alcuni dei giochi che lanceremo su Epic Games Store quest'anno. Abbiamo messo insieme una raccolta di nuovi annunci, gameplay e anteprima presentate dagli sviluppatori che stanno lavorando ai giochi in questione", si legge nella descrizione dell'evento.

Ci sarà dunque spazio per trailer e gameplay di giochi che, verosimilmente, usciranno in esclusiva su Epic Games Store, secondo la politica ormai consolidata che, tuttavia, continua a non essere molto apprezzata dagli utenti PC, nonostante i 749 milioni i giochi gratis riscattati finora. In corrispondenza ci saranno anche saldi specifici, di cui ne sono già stati annunciati alcuni: