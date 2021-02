Senua's Saga: Hellblade 2, una nuova immagine per il gioco Xbox Series X|S e PC

Su Senua's Saga: Hellblade 2 continua il silenzio generale, dunque ci accontentiamo per il momento di una singola immagine per tornare a parlare di questo atteso seguito, a questo punto esclusiva Xbox Series X|S e PC considerando che il team di sviluppo è diventato un first party Microsoft all'interno degli Xbox Games Studios.

È proprio l'account Twitter ufficiale di Ninja Theory a diffondere questa nuova immagine di Senua's Saga: Hellblade 2, che non sappiamo a cosa si riferisca di preciso, se si tratti di uno screenshot di gioco o (più probabilmente) di una scena d'intermezzo. Il trailer di presentazione con cui è stato annunciato Hellblade 2 ha già mostrato una grafica di livello veramente impressionante, ma la descrizione dell'immagine non rende facile l'interpretazione dell'eventuale screenshot o meno.

"Ecco un esperimento sull'illuminazione cinematica per Senua's Saga: Hellblade 2", si legge nel messaggio pubblicato da Ninja Theory, cosa che potrebbe far pensare a uno spezzone tratto da una scena d'intermezzo, o comunque semplicemente a una sorta di studio sulle impostazioni del sistema di illuminazione.

Per il resto, rimaniamo in attesa di informazioni su Hellblade 2, di cui sappiamo che è ambientato in Islanda ma poco altro. In ogni caso, il trailer girava in tempo reale sull'engine del gioco, come ha confermato anche Epic Games, come applicazione molto avanzata dell'Unreal Engine.