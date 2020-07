Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, nuovo video diario

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà ambientato in Islanda, come annunciato da Ninja Theory durante l'evento Xbox di stasera: il team ha realizzato un interessante video diario per presentare lo scenario del gioco.

Mosso dal potente Unreal Engine 5, Senua's Saga: Hellblade 2 è stato sicuramente uno dei grandi assenti nella presentazione organizzata da Microsoft, segno che lo sviluppo del gioco è ancora nelle fasi preliminari e lo studio non è pronto a mostrarlo al pubblico.

Possiamo ad ogni modo immaginare quella che sarà l'ambientazione proprio sulla base i questo approfondimento dal vivo, in cui Tameem Antoniades e i suoi colleghi si confrontano con i panorami islandesi.

Un approccio, ha spiegato il co-fondatore di Ninja Theory, che consentirà agli autori di rappresentare con maggiore efficaccia le location di Senua's Saga: Hellblade 2 rispetto ai meri materiali fotografici.

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà disponibile su PC e Xbox Series X, ma non ha ancora un periodo di uscita.