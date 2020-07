As Dusk Falls per Xbox Series X e PC, annunciato in trailer un nuovo adventure narrativo

As Dusk Falls è una nuova avventura narrativa presentata nel corso dell'Xbox Game Showcase per PC e Xbox Series X, sviluppata da Interior/Night e pubblicata da Microsoft, mostrata con un primo trailer e in arrivo su Xbox Game Pass.

Si tratta a tutti gli effetti di una sorta di esperimento di narrazione interattiva in forma di videogioco, una sorta di visual novel dinamica e cinematica che racconta diverse storie intrecciate in una trama alquanto complessa, all'interno di un'ambientazione realistica e più o meno contemporanea.

È anche il debutto assoluto di Interior/Night, un team che è stato creato appositamente per costruire giochi di questo tipo, esperienze narrative da fruire attraverso il medium videogioco.

As Dusk Falls racconta la storia di due famiglie, le cui traiettorie collidono nel deserto dell'Arizona, nel 1999. La storia parte in media res, allargandosi poi gradualmente fino a comprendere ulteriori retroscena e facendo luce sui diversi aspetti della complessa trama, che intreccia personaggi apparentemente distanti in una spirale di eventi, raccontando una singola e drammatica notte.

Si tratta di affrontare il futuro, fare i conti con il passato e il presente e cercare di trovare il modo di sopravvivere al meglio a una serie di eventi che coinvolgono intere famiglie, in una narrazione matura e molto vicina ad altri mezzi di comunicazione, ma che in questo frangente si arricchisce della possibilità di interazione. Restiamo in attesa di una data di uscita per As Dusk Falls, intanto vediamo il trailer di presentazione, ricordando che il gioco sarà disponibile su Xbox Game Pass.