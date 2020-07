Grounded, trailer di lancio ufficiale per il nuovo gioco Obsidian

Grounded si prepara ad arrivare sul mercato, con uscita prevista per il 28 luglio 2020 in Game Preview e si mostra in un trailer di lancio ufficiale mostrato nel corso dell'Xbox Game Showcase in questi minuti.

Con uno spiritoso video, nel quale peraltro si raccomanda di attendere Cyberpunk 2077 nel caso in cui si voglia "il gioco più grande dell'anno", Grounded viene invece presentato come "il gioco più piccolo", con ovvio riferimento alle dimensioni dei protagonisti.

Già protagonista di una demo piuttosto convincente, messa a disposizione nelle settimane scorse, Grounded è tornato a mostrarsi con un trailer di lancio nel quale possiamo vedere alcuni nuovi frammenti di gameplay dal gioco, nelle sue diverse fasi.

Grounded è un survival che ci vede interpretare dei ragazzi diventati improvvisamente piccolissimi, alle prese con gli innumerevoli pericoli e avventure nascoste all'interno di quello che normalmente è un giardino di casa, teatro di cose incredibili da questa nuova prospettiva.

Se volete saperne di più, potete leggere il provato della nuova demo uscita il mese scorso, ma a questo punto manca davvero poco per lanciarsi nel gioco direttamente, con il lancio in Game Preview previsto per il 28 luglio 2020 su PC e Xbox.