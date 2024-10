Grounded di Xbox elimina l'obbligo di collegamento degli account su Steam: direzione opposta rispetto a Sony

Certo, se togliete il collegamento non avrete più la funzione di cross-play, per i mondi condivisi e per i Playgrounds , quindi crediamo che avete già fatto lo sforzo, è inutile tornare sui propri passi e perdere la funzionalità.

Una scelta opposta a quella di Sony

I nuovi giocatori di Grounded, che non hanno interesse a collegare gli account, possono invece ora iniziare a giocare senza pensieri. In generale, gli utenti di Steam non amano dover usare account di terze parti, soprattutto quando non ottengono alcun vantaggio dalla cosa, quindi avere più possibilità è sempre un bene.

Chiaramente questa possibilità fa subito pensare alle recenti scelte di Sony Interactive Entertainment che ha imposto l'uso di un account PSN per i propri giochi di Steam, anche quelli single player. In questo caso vi è anche l'aggravante che il PSN non è supportato in tutte le nazioni, quindi alcuni utenti si ritrovano di fatto impossibilitati ad acquistare un videogioco di Sony su Steam.

I fan hanno come sempre espresso la propria opinione tramite le recensioni di Steam e nel caso del recente God of War Ragnarok in versione PC non è mancato un review bombing.