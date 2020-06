Grounded, il provato della nuova demo per il survival Obsidian

Abbiamo potuto provare Grounded grazie alla nuova demo messa a disposizione degli utenti nel programma Xbox Insider e sebbene ci sia ancora un po' di strada da fare in termini di sviluppo e rifinitura, possiamo dire che il gioco Obsidian sta assumendo maggiore consistenza. Il piccolo progetto in questione ha attirato fin da subito grande attenzione ma anche diverse critiche, soprattutto perché la maggior parte di utenti e critica si sarebbe aspettata da Obsidian un grosso gioco tripla A, una volta entrata a far parte dei first party Microsoft, ma ci sono diversi elementi da considerare per inquadrare nella giusta ottica questa particolare digressione nel mondo dei survival: prima di tutto, si tratta di un progetto che il team aveva già avviato prima dell'acquisizione e che fortunatamente non è stato cancellato, cosa che peraltro dimostra sicuramente una sensibilità maggiore, da parte del colosso di Redmond, per le produzioni un po' fuori dal comune.





Un altro punto di discussione che può emergere è il fatto che titoli di questo tipo possano rappresentare degli elementi importanti nell'ottica di Xbox Game Pass, servizio ormai centrale nell'intera strategia Microsoft per quanto riguarda i videogiochi. Lo spostamento del paradigma dalla vendita delle singole copie alla diffusione degli abbonamenti determina diverse conseguenze, tra le quali il fatto che le compagnie possono contare su introiti più regolari e continuativi, da organizzare in maniera più libera. In questo modo dovrebbe esserci spazio per produzioni diverse, anche piuttosto fuori dagli schemi, che hanno il duplice vantaggio di non costare troppo e di garantire anche una buona varietà di esperienze all'interno del catalogo. Il recupero della dimensione produttiva "AA" o semplicemente diversa dallo standard del blockbuster ad alto budget può essere visto come un'involuzione, ma è piuttosto un'ottima notizia nell'ottica di una maggiore varietà e continuità di esperienze di gioco, oltre a facilitare magari uno sviluppo sostenibile in termini economici e di organizzazione del lavoro per i membri dei team.

Grounded, in maniera simile a Bleeding Edge, potrebbe essere un gioco emblematico di questa riorganizzazione, dimostrando anche come team più grossi e blasonati possano dare origine a progetti in scala più ridotta, mantenendo in questo modo una certa vivacità creativa e dando forma a una maggiore quantità e varietà di idee, mentre comunque portano avanti titoli di profilo superiore.