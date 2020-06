Grounded: demo del gioco Obsidian per Xbox Insider e Steam Game Festival, nuovo video diario

Grounded torna a mostrarsi in un nuovo video diario da parte degli sviluppatori Obsidian, in occasione del suo lancio come nuova demo dedicata agli Xbox Insider e agli utenti Steam attraverso lo Steam Game Festival, l'evento estivo organizzato dalla piattaforma Valve.

La nuova demo di Grounded consentirà di provare una prima porzione del gioco, ovviamente non ancora in forma definitiva. Dovrebbe essere messa a disposizione alle ore 19:00 di oggi, 16 giugno 2020, per gli utenti che fanno parte del programma Xbox Insider e per gli utenti Steam all'interno del Game Festival estivo della piattaforma, che comprende vari eventi, presentazioni e anche altre occasioni di prova di novità varie attraverso il rilascio di demo, come in questo caso.

La demo dovrebbe essere giocabile fino al 22 giugno e consentirà di sperimentare una prima giornata nel particolare mondo microscopico di Grounded, consentendoci dunque un primo contatto con le insidie del giardino dietro casa nella nuova forma di minuscoli ragazzi.

Grounded è tornato a mostrarsi in un video di gameplay di 20 minuti e sarà poi disponibile su Xbox Game Preview e Steam Early Access il 28 luglio 2020, dunque ancora in forma non definitiva ma sicuramente più completa rispetto a questa prima demo.

Nel frattempo, vediamo qualcosa di più del gioco attraverso questo nuovo video diario degli sviluppatori, incentrato su vari aspetti del titolo Obsidian e sui contenuti della demo.