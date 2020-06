Kingdom Hearts: Melody of Memory annunciato da Square Enix per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Kingdom Hearts: Melody of Memory è stato annunciato in questi minuti da Square Enix per PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ma non è probabilmente quello che ci si potrebbe aspettare dalla serie in questione, essendo in effetti un genere alquanto diverso dal solito.

Il nuovo capitolo è uno spin-off, una digressione in ambito rhythm game che contiene numerose canzoni tratte dalla serie Square Enix e non solo, tutte inserite all'interno di un gameplay impostato sul ritmo e sul movimento a tempo di musica.

Kingdom Hearts: Melody of Memory è stato annunciato con un sito teaser in Giappone e non ci sono ancora molti dettagli al riguardo: la sua uscita è prevista nel corso del 2020 sulle piattaforme di attuale generazione, mentre il lancio in occidente non è specificato ma dovrebbe comunque avvenire nello stesso periodo o poco dopo.

Nel catalogo di Kingdom Hearts: Melody of Memory ci sono ben 140 canzoni tratte dall'universo di Kingdom Hearts e Disney in generale, tra le quali troviamo, per una tracklist che evidentemente sembra destinata a raggiungere qualche record, considerando la dotazione disponibile fin da subito.

A vedere il primo trailer di presentazione, riportato qui sopra, il gioco sembra basarsi su una sorta di combattimento sequenziale impostato su un binario, con la necessità di effettuare attacchi o compiere azioni a ritmo di musica, cercando in questo modo di guadagnare punti e incrementare i moltiplicatori.

Proprio qualche giorno fa abbiamo pubblicato uno speciale sulla musica di Kingdom Hearts con approfondimento su Yoko Shimomura, mentre restiamo in attesa di eventuali sviluppi su quella che sembra essere una serie TV animata in computer grafica in sviluppo in collaborazione tra Square Enix e Disney+.