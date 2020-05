Kingdom Hearts su Disney+, una serie TV animata in computer grafica è in sviluppo?

Kingdom Hearts potrebbe essere protagonista di una nuova serie TV animata su Disney+, in base ad alcune voci di corridoio che si stanno susseguendo in questo periodo, con alcuni insider che sostengono come la produzione in questione sia già avviata.

Potrebbe dunque esserci una serie animata in computer grafica su Kingdom Hearts, cosa che in effetti potrebbe trovare spazio in maniera consona all'interno del catalogo di Disney+, vista la presenza delle varie proprietà intellettuali storiche della compagnia e il richiamo anche della serie Square Enix.

Mettendo insieme le due cose, insomma, verrebbe fuori un prodotto molto funzionale per Disney+, che peraltro sta anche cercando di espandere in maniera aggressiva il proprio catalogo per battere la concorrenza degli altri servizi in streaming, dunque una novità di questo calibro sarebbe ottimale.

Secondo alcuni insider, questo Kingdom Hearts su Disney+ sarebbe dunque una serie, non un singolo film come in altri casi era emerso in passato, all'interno di voci di corridoio simili. Si tratta inoltre di una serie animata in computer grafica e prevederebbe anche la presenza di tutti i doppiatori ufficiali dei vari personaggi Disney contenuti all'interno del gioco Square Enix.

In ogni caso, al di là delle affermazioni di questi presunti insider non c'è stato ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Disney o Square Enix, dunque il tutto va preso come una semplice speculazione, per il momento.

Per quanto riguarda la serie di videogiochi, di recente Kingdom Hearts Union X ha celebrato l'anniversario con regali e una storia di Young Xehanort, mentre la Kingdom Hearts Collections è stata resa disponibile su Xbox One X in 4K a febbraio.