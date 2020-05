Samurai Shodown Neogeo Collection: data d'uscita ufficiale, gratis al lancio su Epic Games Store

SNK ha annunciato la data di uscita ufficiale della Samurai Shodown Neogeo Collection. Anzi forse sarebbe meglio dire le date d'uscita ufficiali, perché il gioco sarà disponibile dall'11 giugno sull'Epic Games Store completamente gratis per una settimana, cioè fino al 18 giugno.

Allo scadere del periodo dell'offerta, avverrà il lancio su Steam. Per le versioni console, ossia PS4, Xbox One e Nintendo Switch, bisognerà aspettare invece fino al 28 luglio. In Giappone bisognerà attendere ancora di più, ossia fino al 30 luglio. Il prezzo della raccolta per tutte le piattaforme sarà di 39,99€.

L'annuncio della Samurai Shodown Neogeo Collection fu fatto al PAX East di marzo 2019, ma da allora se ne sono perse le tracce, almeno fino a oggi. Si tratta di una raccolta comprendente sei titoli classici: