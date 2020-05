Xbox Series X, Phil Spencer ottimista per il lancio a fine 2020

Phil Spencer è ottimista sul lancio di Xbox Series X a fine 2020. Secondo lui ci saranno abbastanza unità per soddisfare la domanda, nonostante la pandemia in corso. Il capo della divisione Xbox ha toccato l'argomento durante l'ultima puntata del nuovo podcast di Reggie Fils-Aime, l'ex presidente di Nintendo of America recentemente passato dall'altra parte della barricata, ossia quella dell'informazione (almeno saltuariamente), rispondendo a una domanda molto diretta che chiedeva proprio se ci fossero dei problemi per l'arrivo della nuova console.

Spencer: "Abbiamo dovuto affrontare alcuni problemi, ma siamo ottimisti sulle tempistiche e sull'arrivo a fine anno. Le nostre forniture, siamo ottimisti anche su quelle. Lato hardware, dovremmo riuscire ad avere unità sufficienti."

Non è la prima occasione in cui Phil Spencer rassicura sullo stato della produzione di Xbox Series X e sul fatto che sarà pronta per il lancio, quindi immaginiamo che non esista il rischio di un possibile rinvio. Ora non resta che conoscere quali giochi sono in produzione per la nuova console, oltre a quelli già presentati, e sapere se hanno subito ritardi a causa della pandemia in corso.