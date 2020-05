SEGA sta per annunciare una nuova console? Scoop di un giornalista giapponese promette una rivoluzione

Il giornalista giapponese Zenji Nishikawa ha promesso uno scoop relativo a SEGA a livello di quello fatto da Wired con PS5 sul prossimo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu, che sarà pubblicato il 4 giugno 2020. Nishikawa, che si occupa di tecnologia, non ha fornito anticipazioni in merito, ma ha fatto capire che è qualcosa di completamente inatteso e rivoluzionario, che addirittura farà fibrillare l'intera industria.

L'unica certezza per adesso è che lo scoop sarà dato dalla sua colonna, "Complicated Conversation About Games", ospitata da diverso tempo da Famitsu, come detto durante il suo ultimo live stream su YouTube.

Nishikawa: "La mia colonna nel prossimo numero di Famitsu è fuori di testa. Ho fatto un grosso scoop... È un articolo in anteprima mondiale. E un'esclusiva. Non sarà Nikkei o Weekly Bunshun, ma se volete sapere se lo scoop è così grande... lo è! Proviene da una compagnia di videogiochi che tutti amano. Uno scoop folle. L'anno scorso Wired ha raccontato PS5 in esclusiva? È uno scoop dello stesso livello. Ho intervistato i dirigenti e lo staff tecnico di una certa compagnia, è davvero rivoluzionario... davvero, una rivoluzione."

E SEGA? Inizialmente Nishikawa non ha aggiunto nulla in merito, a parte vantarsi un po' del risultato ottenuto, ma interrogato successivamente si è lasciato sfuggire il nome della casa del porcospino, facendo sobbalzare gli animi. Ha quindi dichiarato che non si parla di Dreamcast 2, ma ciò non toglie che si potrebbe parlare di un ritorno all'hardware per il colosso giapponese. Questa sì che sarebbe una notizia rivoluzionaria.