PS Plus giugno 2020, i giochi gratis PS4 di questo mese svelati da un video ufficiale

Da un video ufficiale dei Days of Play è emerso il secondo gioco gratis PS4 dato agli abbonati PS Plus a giugno 2020: Star Wars Battlefront 2, che va a completare l'offerta di questo mese. Sony non ha ancora ufficializzato il titolo di Electronic Arts, ma il filmato lascia davvero poco spazio a dubbi.

Star Wars Battlefront 2 va a sommarsi a Call of Duty: WWII, annunciato qualche giorno fa, per una line up che farà sicuramente felici gli amanti degli sparatutto in prima persona, nonché dei due franchise multimiliardari.

Quindi ricapitoliamo:

Giochi PS Plus di giugno 2020