Starfield, c'è anche la classificazione USK: nuovo trailer in arrivo da Bethesda?

Starfield ha ottenuto anche la classificazione USK, il che potrebbe significare che è in arrivo a breve un nuovo trailer per il titolo sviluppato da Bethesda, a due anni esatti dall'annuncio.

Dopo la comparsa della classificazione PEGI ed ESRB nel sito ufficiale, questa ulteriore ratifica ha spinto alcuni utenti a pensare che lo sviluppo di Starfield fosse vicino al completamento, ma naturalmente le cose non stanno così.

Stando infatti a una recente fuga di notizie, Starfield potrebbe arrivare nel 2021 e ci vorranno dunque ancora diversi mesi prima di vedere il gioco in azione. Al di là del teaser, Bethesda non ha finora mostrato alcun materiale relativo a questo progetto.

Esiste tuttavia la concreta possibilità, come detto, che il publisher si stia preparando per mostrare finalmente un trailer del gioco, in corrispondenza con quello che sarebbe dovuto essere il periodo dell'E3 2020.

Bisognerà solo capire se verrà organizzato un evento separato oppure se il reveal troverà posto all'interno di una delle tante manifestazioni online ufficializzate finora, fra cui l'edizione virtuale della Gamescom 2020.