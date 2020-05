One Piece, sexy Nami nel cosplay di aoy_queen

Nuovo giorno, nuovo cosplay: e oggi in particolare possiamo tornare all'opera di Eiichiro Oda, One Piece, il manga e anime che continua a far sognare milioni e milioni di lettori / spettatori in tutto il mondo. Certo, naturalmente potrete aggiungere una nuova sexy Nami alla vostra collezione di cosplay.

La cosplayer aoy_queen ha realizzato una nuova versione estremamente sensuale di Nami, personaggio femminile che può essere annoverato tra i veri e propri protagonisti dell'opera di Eiichiro Oda. Nami è presente in One Piece sin dagli esordi, ed è anche uno dei simboli più amanti dai fan; non di rado dunque i cosplayer la celebrano con i propri lavori. Quello di oggi mostra un'estrema cura e attenzione per quanto riguarda vestito, particolari e accessori: notate ad esempio il Log Pose, che impreziosisce il tutto. Non è malvagia neppure la parrucca utilizzata, benché sembra manchi dell'acconciatura.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay di sexy Nami di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento, fateci sapere cosa ne pensate con un bel commento. Ma prima di salutarci è opportuno ricordarvi che sulle nostre pagine troverete anche tanti altri cosplay, spesso legati al mondo dei videogames veri e propri. Ad esempio: