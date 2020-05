Dragon Ball Z, sexy Vegeta nel cosplay di Jessica Nigri in versione femminile

Di solito vi offriamo i cosplay più recenti del mondo di Dragon Ball e Dragon Ball Z, dedicati a Bulma, Androide C18 e vari personaggi femminili. Ma vi sareste mai aspettati di dare un'occhiata alla versione femminile di Vegeta, il principe dei Saiyan? Beh, ora potete farlo.

E neanche un'interpretazione di chiunque: a realizzare questo cosplay di sexy Vegeta, versione femminile del Principe dei Saiyan, è stata Jessica Nigri in persona. Jessica Nigri è una delle cosplay più note al mondo, per via della sua... esuberanza stilistica, diciamo. Non che si possa contestare la qualità in sé di vestiti, accessori e parrucca compresi: non fosse per la prosperità delle sue forme e per il volto, quello in foto sarebbe un Vegeta perfetto.

Ecco l'immagine di sexy Vegeta nel cosplay di Jessica Nigri: vi piace? Se non apprezzate particolarmente manga e anime di Akira Toriyama (ma perché, poi?) valutate di dare un'occhiata allora ai costumi di Nico Robin di One Piece oppure di sexy Nami. E buon primo maggio 2020 a tutti.