Migliori SSD per PC - Aprile 2020

Abbiamo selezionato per voi i migliori SSD disponibili sul mercato ad aprile 2020: modelli adatti per ogni tipo di esigenza, sia lato gaming che per quello lavorativo.

State assemblando un nuovo PC per il vostro lavoro o semplicemente per giocare ai titoli più recenti? Allora avrete indubbiamente bisogno di una memoria a stato solido, o se preferite SSD. Questo componente è diventato quasi indispensabile negli ultimi anni, grazie ai suoi numerosi vantaggi in termini di velocità e prestazioni. Allo stesso tempo il loro costo è diminuito parecchio, dando la possibilità a tutti di poterlo utilizzare nella propria configurazione. In questa guida d'acquisto andremo a selezionare i migliori SSD disponibili sul mercato, partendo da quelli più economici con connettore SATA, fino ad arrivare a quelli professionali da diverse centinaia di euro.

Come scegliamo i migliori SSD Le memorie a stato solido si differenziano per diversi fattori. In questa nostra guida d'acquisto abbiamo selezionato vari modelli in diverse fasce di prezzo, tenendo in particolare considerazione le seguenti caratteristiche degli SSD:

SATA 3 o M.2. Due diverse strutture e due connettori diversi a seconda delle vostre esigenze e le connessioni disponibili sulla vostra scheda madre. Velocità: le velocità in lettura e scrittura di questo componente, determinano le sue prestazioni generiche.

le velocità in lettura e scrittura di questo componente, determinano le sue prestazioni generiche. Garanzia: parametro utile per indicare anche l'affidabilità e la durabilità del componente.

Kingston A400 Partiamo da un modello economico di SSD, ma comunque di buona qualità. Si tratta del Kingston A400, disponibile in versione da 120, 240, 480 e 960 GB. La velocità di scrittura e lettura non sono elevate, rispettivamente 350 e 500 MB/s per i modelli da 120, 240 e 320 GB, mentre raggiungono i 450 MB/s in scrittura per i modelli da 480 e 960 GB. Questo SSD è disponibile sia in versione SATA 3 da 2,5 pollici che in versione M.2. Kingston vi da una garanzia di tre anni per questo suo prodotto. Il suo punto di forza è chiaramente il prezzo, infatti con qualche decina di euro potete inserire questo componente nella vostra configurazione. Ottimo per un PC da ufficio senza particolari esigenze o per un PC da gaming di fascia bassa. Lo potete trovare su Amazon tramite questo indirizzo.

Samsung 860 EVO Questo SSD da 2,5" con connettore SATA 3 è sicuramente uno dei migliori SSD disponibili sul mercato. Non è un componente dedicato ai professionisti e non è nemmeno il più veloce, ma risulta ottimo in rapporto qualità prezzo. Il Samsung 860 EVO è disponibile in versione da 250, 500 GB o da 1, 2 e 4 TB di memoria. Ha una velocità di lettura di 540 MB/s, mentre in scrittura raggiunge 520 MB/s. La garanzia offerta da Samsung è di ben cinque anni, davvero ottimo per una configurazione da utilizzare per diversi anni. Questo Samsung 860 EVO è indubbiamente un prodotto ottimo per il gaming e per un qualsiasi nuova configurazione di fascia media, probabilmente il migliore in rapporto qualità prezzo. Lo potete trovare su Amazon tramite questo indirizzo.

Samsung 860 QVO Molto simile al 860 EVO questo Samsung 860 QVO ha delle velocità in lettura e scrittura rispettivamente di 550 e 520 MB/s. È un disco con connettore SATA 3, disponibile in versione da 1, 2 e 4 TB. Il QVO si distingue per i bassi costi e capacità di memoria elevate. Con circa 100€ vi porterete infatti a casa un SSD da ben 1 TB, cosa assolutamente impensabile fino a qualche anno fa. Cambia però la garanzia rispetto al EVO, infatti per il QVO Samsung vi da solamente tre anni di garanzia. Un prodotto da considerare se avete bisogno di tanta memoria a stato solido, magari per avere diversi giochi su un disco veloce per ridurre i tempi di caricamento ed ottimizzare le prestazioni in-game. Lo potete trovare su Amazon tramite questo indirizzo.

Western Digital Blue Una memoria a stato solido disponibile sia in versione M.2 che SATA 3, ma con prestazioni identiche per entrambi i modelli. Il Western Digital Blue SSD è sicuramente un ottimo compromesso tra capacità, performance e prezzo, con i suoi modelli da 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB. La velocità in lettura è di 560 MB/s e in scrittura raggiunge i 530 MB/s. La garanzia offerta da Western Digital è di ben cinque anni. È sicuramente un prodotto di fascia media, che non raggiunge le prestazioni dei dischi M.2 professionali, ma offre un buon compromesso per molti utilizzi, ovviamente anche per il gaming. Lo potete trovare su Amazon tramite questo indirizzo.

Samsung 970 EVO Plus Con questo Samsung 970 EVO Plus saliamo di categoria e passiamo a prodotti più professionali e di conseguenza più performanti. Disponibile solamente in formato M.2, questo SSD è adatto a coloro che vogliono prestazioni elevate. La velocità in scrittura e lettura sono veramente impressionanti e raggiungono 3.300 e 3.500 MB/s rispettivamente, davvero un mostro! Ha una garanzia di ben cinque anni ed è disponibile in tagli di memoria da 250, 500 e 1.000 GB. È un ottimo dispositivo per coloro che vogliono un dispositivo veramente performante, anche per i prossimi anni. Lo potete trovare su Amazon tramite questo indirizzo.