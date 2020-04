Migliori smartwatch - Aprile 2020

Come scegliere il miglior smartwatch nella nostra guida all'acquisto aggiornata ad aprile 2020: da AmazFit BIP a Huawei Watch GT all'Apple Watch, ecco come e quali valutare.

Spesso ci troviamo in difficoltà per l'acquisto di un nuovo smartphone, un oggetto piuttosto indispensabile da diversi anni a questa parte. Allo stesso modo, nell'ultimo periodo molti utenti desiderano acquistare lo smartwatch, come accessorio principale da affiancare al proprio smartphone. La scelta offerta dal mercato è diventata piuttosto ampia, quindi potrebbe risultare confusionario scegliere il modello giusto per le vostre esigenze. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare questa guida d'acquisto ai migliori smartwatch sul mercato, in modo da offrirvi una panoramica completa sulle caratteristiche tecniche e sui modelli da considerare in diverse fasce di prezzo.

Come scegliere uno smartwatch La scelta di acquistare uno smartwatch si basa su diversi fattori, che possono risultare più o meno rilevanti a seconda delle vostre esigenze. Noi abbiamo valutato diversi parametri, elencati nella seguente lista:

Sistema operativo: spesso la scelta dello smartwatch si basa principalmente sullo smartphone utilizzato. I sistemi operativi infatti comunicano meglio con le loro controparti ufficiali come Android con Wear OS e iOS con watchOS.

lo smartwatch è pur sempre un oggetto da indossare, quindi può essere piacevole avere sul polso un dispositivo con un design elegante.

lo smartwatch è pur sempre un oggetto da indossare, quindi può essere piacevole avere sul polso un dispositivo con un design elegante. Hardware: processore, RAM, sensori per il rilevamento del battito cardiaco, ECG, display ecc. Insomma, oltre ad essere un orologio, lo smartwatch deve poter svolgere altre funzioni grazie all'hardware interno più o meno prestazionale.

processore, RAM, sensori per il rilevamento del battito cardiaco, ECG, display ecc. Insomma, oltre ad essere un orologio, lo smartwatch deve poter svolgere altre funzioni grazie all'hardware interno più o meno prestazionale. Autonomia: dover caricare lo smartwatch il meno possibile risulta essere indubbiamente un vantaggio. Partiamo dunque con la nostra selezione dei migliori smartwatch disponibili sul mercato. I modelli sono stati suddivisi in diverse fasce di prezzo, per poter accontentare tutte le vostre esigenze.

Migliori smartwatch economici sotto i 100€ AmazFit BIP Compatibile sia con Android che con iOS, Amazfit Bip rappresenta sicuramente un ottimo smartwatch in rapporto qualità/prezzo. Il dispositivo ha un display da 1,28 pollici, i sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, GPS ed è resistente all'acqua. L'autonomia dura circa 45 giorni, veramente impressionante! Manca la possibilità di effettuare pagamenti tramite NFC, la risoluzione del display non è elevata e non si può rispondere alle notifiche direttamente dallo smartwatch. AmazFit Verge Lite Con il suo design rotondo e minimale risulta essere veramente comodo da indossare. AmazFit Verge Lite è compatibile sia con Android che con iOS (quest'ultimo con diverse limitazioni). Ha un display AMOLED di alta qualità ed un'autonomia da ben 20 giorni di utilizzo reale. Non mancano chiaramente i sensori di movimento, rilevamento del battito cardiaco e GPS. Un'ottima scelta in rapporto qualità/prezzo. Huawei Watch GT Il punto di forza di questo smartwatch è indubbiamente il design elegante, molto simile ad un tradizionale orologio. Il display AMOLED è sicuramente di altissima qualità e l'autonomia copre due settimane di utilizzo. Huawei Watch GT offre numerose funzioni per il monitoraggio del movimento e chiaramente anche i vari sensori per il costante rilevamento del battito cardiaco. È compatibile sia con iOS che con Android, ma solamente con quest'ultimo potrete interagire con le notifiche ricevute.

Migliori smartwatch sotto i 200€ Fitbit Versa 2 Compatibile sia con Android che con iOS, Fitbit Versa 2 è indubbiamente una valida scelta per la sua fascia di prezzo. Il design è piuttosto elegante con un display da 1,4 pollici e cinturini intercambiabili. Sotto la scocca troviamo i sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, sensore GPS ed una batteria, che ci permette di utilizzarlo per circa cinque giorni consecutivi. Può essere immerso nell'acqua, anche per sessioni prolungate di nuoto e supporta i pagamenti tramite NFC grazie a Fitbit Pay. Samsung Galaxy Watch Active Dedicato sia agli utenti Android che iOS (quest'ultimi con diverse limitazioni), il Samsung Galaxy Watch Active è veramente molto elegante e minimale. Il suo design rotondo con un display da 1,1 pollici è piacevole da tenere sul polso. Al suo interno troviamo i classici sensori di movimento, GPS, NFC e rilevamento del battito cardiaco. L'autonomia è piuttosto buona, infatti dura dalle 24 alle 36 ore. Oltre alle applicazioni native però non troviamo tanta altra scelta dalle terze parti. Questo smartwatch è disponibile anche nella versione con il supporto alle SIM virtuali. AmazFit GTS In molti l'hanno definito un clone dell'Apple Watch, sia nel design che in termini del sistema operativo. Di fatto questo AmazFit GTS risulta essere comunque un ottimo smartwatch con un display AMOLED da 1,65 pollici, sensori GPS e rilevamento del battito cardiaco. Non manca nemmeno l'impermeabilità fino a 50 metri di profondità, così come il chip NFC per i pagamenti digitali. L'autonomia sorprende veramente con ben 14 giorni di durata. Huawei Watch GT2 Simile al Watch GT, ma con qualche caratteristica in più, questo smartwatch è costruito con materiali più resistenti, uno schermo con risoluzione maggiore ed un'antenna WiFi. Huawei Watch GT2 viene venduto in due versioni da 1,39 e 1,22 pollici, entrambe sotto i 300€. L'autonomia dura in media 10 giorni d'utilizzo intenso, altrimenti arriva anche a due settimane. Non mancano chiaramente tutti i classici sensori di movimento e monitoraggio della salute, così come la resistenza all'acqua e polvere con certificato IP68.

Migliori smartwatch sotto i 300€ Apple Watch Serie 3 Se siete possessori di iPhone e non volete spendere troppo per l'acquisto di un ottimo smartwatch, questo Apple Watch Serie 3 risulta essere sicuramente la scelta migliore. Al suo interno troviamo un hardware ancora molto buono, che riesce a gestire tutte le funzionalità di watchOS senza troppa difficoltà. Il design è quello del primo Apple Watch con un display quadrato da 38 o 42 millimetri per lato. L'autonomia regge un'intera giornata senza problemi ed i sensori per il monitoraggio del movimento e del battito cardiaco sono sicuramente tra i migliori sul mercato. Samsung Galaxy Watch Uno smartwatch piuttosto "maschile", disponibile in due dimensioni da 46 e 42 millimetri. Sotto la scocca nasconde un ottimo hardware con sensore GPS, NFC ed i classici componenti per il monitoraggio del battito cardiaco e del movimento. Il display è un AMOLED, che supporta la funzionalità always-on, con la quale raggiunge circa 5 giorni di autonomia. A livello software nel Galaxy Watch troviamo le classiche applicazioni Samsung per il monitoraggio della salute e dei nostri allenamenti. E' resistente all'acqua con il certificato IP68. Ticwatch Pro La sua principale caratteristica è il doppio display: sotto un AMOLED di buona qualità e sopra di esso un FSTN per mostrare giusto data e ora quando l'AMOLED è in standby. Oltre a questo il TicWatch Pro ha un design rotondo di buona qualità, un'autonomia da due giornate di intenso utilizzo ed è resistente all'acqua con certificato IP68. E' compatibile sia con iOS che con Android, ma solo con quest'ultimo potrete veramente interagire con le notifiche ricevute. Sotto la scocca troviamo un buon processore, sensore GPS, NFC ed il giroscopio/accelerometro per il monitoraggio del movimento. Samsung Galaxy Watch Active 2 Un altro prodotto Samsung di alto livello con display AMOLED, design minimale e sottile, cinturini intercambiabili ed un sistema operativo ricco di applicazioni. Viene venduto in due dimensioni da 40 e 44 millimetri. Sotto la scocca troviamo un hardware moderno, i classici sensori GPS, NFC, giroscopio e quelli per monitoraggio del battito cardiaco. L'autonomia di questo Galaxy Watch Active 2 vi permetterà di arrivare a fine giornata, ma non aspettatevi molto di più.